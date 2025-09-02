Участник программы «Время героев» получил высокую должность в Дагестане

Участник президентской программы «Время героев» назначен на пост врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. Соответствующая информация размещена на сайте программы. Отмечается, что «Время героев» помогло мужчине раскрыть потенциал в сфере взаимодействия с молодежным движением региона.
«Герой России, кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока президентской программы „Время героев“ Темирлан Абуталимов получил назначение на должность временно исполняющего обязанности министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы „Время героев“», — говорится на официальном сайте.
Программа была инициирована российским лидером Владимиром Путиным. Она реализуется Высшей школой госуправления Президентской академии. Говоря об участии во «Времени героев», Темирлан Абуталимов отметил значимость полученных в ходе программы знаний для своего дальнейшего профессионального роста. По его словам, участие в мероприятии стало для него новым этапом в жизни и предоставило возможность определить дальнейшую карьерную траекторию. В ходе программы мужчину активно поддерживал наставник — глава Дагестана Сергей Меликов. В новой должности Абуталимов намерен продолжить работу с молодежью, чтобы каждый житель региона мог ощущать сопричастность к общим достижениям.
В свою очередь, Меликов подчеркнул, что программа стажировки была сформирована с учетом профессиональных интересов Темирлана Абуталимова. Выбор кандидата из числа участников президентской программы — это шаг к дальнейшему укреплению межнационального и межконфессионального согласия, обеспечению защиты прав и свобод всех народов и вероисповеданий, а также сохранению культурного многообразия региона. Он уверен в конструктивной работе и открытом диалоге с новым врио министра.
Темирлан Абуталимов родился в городе Кизилюрт в 1997 году. Он окончил Дагестанский государственный университет в 2019 году. За проявленное мужество при выполнении боевых задач мужчину удостоили госнаград. С мая 2024 года Абуталимов являлся участником президентской программы «Время героев» — он проходил стажировку в администрации главы и правительства Дагестана под руководством Сергея Меликова.
Ранее сообщалось уже о 48 назначениях среди выпускников первого потока образовательной программы, передает РАПСИ. В их число вошли полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и главный советник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Антон Шорохов. Кроме того, некоторые участники программы сейчас готовятся к переходу на новые должности.
Герой России Владимир Сайбель был назначен зампредседателя комиссии при президенте России по делам ветеранов. Кроме того, руководитель программы «Время героев» Мария Костюк получила назначение на пост врио губернатора Еврейской автономной области.
