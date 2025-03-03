Участник «Времени героев» Шорохов попал в команду президента России

Участник президентской программы «Время героев» Антон Шорохов назначен на пост главного советника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Соответствующая информация размещена на сайте программы. Отмечается, что «Время героев» помогло мужчине раскрыть потенциал в сфере развития социально-значимых проектов.
«Кавалер ордена Мужества, участник программы „Время героев“ Антон Шорохов назначен на должность главного советника управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы „Время героев“», — говорится на официальном сайте.
Программа была инициирована российским лидером Владимиром Путиным. Она реализуется Высшей школой госуправления Президентской академии. Говоря об участии во «Времени героев», Антон Шорохов отметил, что программа позволила ему раскрыть свои управленческие способности в области разработки и реализации социально значимых проектов, а также дала возможность познакомиться с множеством выдающихся людей, разделяющих аналогичные ценности и стремящихся улучшить жизнь в стране. Кроме того, Шорохов добавил, что его наставником во время стажировки в управлении президента РФ был Александр Харичев.
Антон Шорохов также выразил намерение продолжать служить интересам России на новой должности. Он поделился, что в его обязанности будет входить мониторинг, анализ и прогнозирование развития социальных процессов. Все это нужно для повышения эффективности проектирования и развития значимых проектов.
Шорохов родился 1990 году в Тихвине Ленинградской области. В 2012 году он завершил обучение в Военно-космической академии, а в 2015 году получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. За заслуги перед страной Антон Шорохов был удостоен медали Суворова в 2022 году и ордена Мужества в 2023 году. Участие в программе «Время героев» он принимает с мая 2024 года.
Ранее в рамках программы «Время героев» Дмитрий Диденко занял пост советника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. В его обязанности входит не только мониторинг, но и подготовка и обобщение материалов по российской общественно-политической ситуации, организация взаимодействия с экспертным сообществом. По словам Диденко, он горд тем, что может продолжить служить России.
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