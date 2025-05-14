В «Ночь музеев» Пермская галерея представит новую выставку

В Пермской художественной галерее 17 мая, в рамках акции «Ночь музеев», откроется выставка «Николай Неврев. „Большой выигрыш“: номинал удачи пореформенной эпохи». Экспозиция станет заключительной частью масштабного проекта «От реставрации к интерпретации» и будет посвящена одной из знаковых работ русского живописца Николая Неврева, сообщает галерея в Telegram.
Выставка подробно раскрывает сюжет картины «Большой выигрыш» (1874), в которой художник через бытовую сцену показывает особенности жизни мелкопоместного дворянства и атмосферу пореформенной России 1860–1870-х годов. «Сюжет картины — простая бытовая сценка: молодой человек выиграл значительный куш в лотерею и спешит поделиться своим счастьем с семейством. Однако художник, как режиссер театрального спектакля, расставляет „на сцене“ не только его участников, но и множество „говорящих“ деталей, находящихся в убедительной сюжетной связи друг с другом», — говорится в сообщении галереи. Отдельное внимание уделяется предметам интерьера и деталям, которые символизируют надежды и иллюзии эпохи.
В экспозицию также войдут карта Москвы 1860–1870-х годов с макетами зданий-символов городской жизни, монеты того времени, журналы, оказавшие влияние на общественную мысль, а также портретная графика XVIII века из собрания галереи. Посетители смогут увидеть картину Неврева до и после реставрации, познакомиться с уникальными методами научного исследования полотна, применявшимися специалистами Центра Грабаря. В день открытия кураторы проведут авторские экскурсии.
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