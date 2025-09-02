В Екатеринбурге на новых iPhone 17, вероятно, не будет предустановлен мессенджер Max. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в нескольких магазинах техники.
«Операционная система Apple закрытая, соответственно, вся техника идет без предустановленных российских приложений. Ни RuStore, ни Max там нет, их можно отдельно скачать в магазине приложений. С 1 сентября мы всем покупателям даем подписать уведомление о том, что на телефонах нет предустановленных приложений», — поясняли в одном из магазинов.
В другом поделились, что якобы китайские компании технически не могут менять «внутренности» телефонов. Как сказал консультант, только те смартфоны, которые собирают в России, вероятно, могут быть перепрошиты.
Ранее URA.RU рассказывало, что iPhone 17 можно будет купить со скидкой, для ее получения оплатить новинку нужно наличными. Телефоны, как заявляли представители магазинов, могут поступить в продажу уже в октябре.
