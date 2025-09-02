Екатеринбуржцам раскрыли, будет ли в новых iPhone 17 предустановлен Max

Екатеринбуржцев при покупке iPhone 17 будут уведомлять о том, что там нет Max
Покупателей будут дополнительно уведомлять, что некоторые приложения не установлены
Покупателей будут дополнительно уведомлять, что некоторые приложения не установлены
новость из сюжета
Apple представит новый iPhone 17 на презентации

В Екатеринбурге на новых iPhone 17, вероятно, не будет предустановлен мессенджер Max. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в нескольких магазинах техники.

«Операционная система Apple закрытая, соответственно, вся техника идет без предустановленных российских приложений. Ни RuStore, ни Max там нет, их можно отдельно скачать в магазине приложений. С 1 сентября мы всем покупателям даем подписать уведомление о том, что на телефонах нет предустановленных приложений», — поясняли в одном из магазинов.

В другом поделились, что якобы китайские компании технически не могут менять «внутренности» телефонов. Как сказал консультант, только те смартфоны, которые собирают в России, вероятно, могут быть перепрошиты.

Ранее URA.RU рассказывало, что iPhone 17 можно будет купить со скидкой, для ее получения оплатить новинку нужно наличными. Телефоны, как заявляли представители магазинов, могут поступить в продажу уже в октябре. 

