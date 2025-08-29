В Екатеринбурге iPhone 17 будут продавать со скидкой, но для этого телефон нужно купить за наличные. Корреспондент URA.RU выяснил подробности о стоимости новинки.
«Цена на сайте с предоплатой и последующим расчетом наличными фиксируется за вами, итоговая сумма уже указана со скидкой при оплате наличными. Цена будет меняться, если вы, например, до 1 октября, то есть до предварительной даты поставки», — уточнили в магазине HiStore.
Во многих популярных магазинах указаны расценки на новинки. Например, в одном из магазинов экземпляр на 128 гигабайтов в белой расцветке можно купить за 95 990 рублей, а черный iPhone серии Pro Max на 1 терабайт продают за 259 999 рублей.
Получить новый телефон, как ожидается, можно будет уже к 1 октября. Официальный старт продаж запланирован на 20 сентября.
