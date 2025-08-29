Новые iPhone 17 будут продавать со скидкой в Екатеринбурге, но есть условие. Скрин

Новые iPhone 17 будут продавать за наличные со скидкой в Екатеринбурге
Покупка iPhone 17 за наличные позволит зафиксировать стоимость (архивное фото)
Покупка iPhone 17 за наличные позволит зафиксировать стоимость (архивное фото)
новость из сюжета
Apple представит новый iPhone 17 на презентации

В Екатеринбурге iPhone 17 будут продавать со скидкой, но для этого телефон нужно купить за наличные. Корреспондент URA.RU выяснил подробности о стоимости новинки.

«Цена на сайте с предоплатой и последующим расчетом наличными фиксируется за вами, итоговая сумма уже указана со скидкой при оплате наличными. Цена будет меняться, если вы, например, до 1 октября, то есть до предварительной даты поставки», — уточнили в магазине HiStore.

Во многих популярных магазинах указаны расценки на новинки. Например, в одном из магазинов экземпляр на 128 гигабайтов в белой расцветке можно купить за 95 990 рублей, а черный iPhone серии Pro Max на 1 терабайт продают за 259 999 рублей.

Получить новый телефон, как ожидается, можно будет уже к 1 октября. Официальный старт продаж запланирован на 20 сентября. 

