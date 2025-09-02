Подозреваемый в убийстве экс-спикера Рады Парубия признал вину

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия признался в совершении преступления и объяснил свои мотивы. В ходе разговора с журналистами подозреваемый опроверг сообщения о давлении со стороны российских спецслужб.
«Да, это я его убил, он был рядом <...> Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына», — заявил мужчина. Об этом он сообщил украинскому телеканалу «Новини LIVE».
Он подчеркнул, что давления со стороны российских спецслужб на него оказано не было. По его словам, действовал он самостоятельно.
30 августа во Львове был застрелен Андрей Парубий, ранее занимавший пост председателя Верховной Рады и известный своей активной ролью в событиях «оранжевой революции» и Евромайдана. Инцидент произошел в Сыховском районе города: злоумышленник, переодетый курьером, произвел восемь выстрелов в политика, после чего скрылся с места преступления на электровелосипеде.
Через 36 часов подозреваемого задержали на территории Хмельницкой области. Как сообщают ссылающиеся на источники в СБУ и МВД telegram-каналы, убийство носило подготовленный характер — исполнитель заранее изучил маршруты и распорядок дня жертвы.
Как отмечал политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо убийство Парубия могло состояться по заказу украинских властей, в частности, президента Владимира Зеленского. Как в мире отреагировали на гибель политика и что о нем говорят в целом — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.