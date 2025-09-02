Экс-главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия могли ликвидировать по заказу украинских властей, в частности, президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.
«Участвуя в организации незаконных майданов, он (Парубий) проявил себя как человек, способный к организации акций по шатанию власти. Учитывая этот факт, Парубия могли убрать по заказу Владимира Зеленского», — сказал Мезюхо РИА Новости. По словам эксперта, Парубий за годы своей политической карьеры неоднократно менял политические взгляды и партии, предавал соратников и участвовал в организации протестных акций, направленных на дестабилизацию власти.
По мнению Мезюхо, Парубий представлял угрозу для действующей власти, особенно на фоне возможных предстоящих выборов. Эксперт отмечает, что Зеленскому не был выгоден опытный политик и организатор, способный мобилизовать протестные настроения и организовать акции против действующего режима. Парубий являлся членом партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, которая могла поддержать кандидатуру Валерия Залужного на пост президента Украины.
Бывший спикер Верховной рады был застрелен во Львове. Сразу после происшествия в городе была объявлена спецоперация «Сирена», однако стрелявшему удалось скрыться с места преступления. Сразу после ликвидации Парубия глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил о якобы «русском следе» в этом деле. Позднее СБУ сообщила, что не обнаружила признаков причастности России к убийству.
Андрей Парубий был одной из ключевых фигур украинской политики последних лет. В период событий 2013–2014 годов, известных как Евромайдан, он занимал неформальный пост «коменданта Майдана», координируя действия протестующих. Парубий имел отношение к организации вооруженного сопротивления, а также к действиям неизвестных снайперов, стрелявших как по митингующим, так и по правоохранителям.
Особое внимание в биографии Парубия уделяется его роли в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда, по данным представителей одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота. В результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек, более 250 получили ранения. Националисты добивали пытавшихся спастись людей оружием, а расследование трагедии впоследствии было затруднено созданием группы ангажированных журналистов по поручению самого Парубия.
