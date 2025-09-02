В Пермском крае пострадавшие от смерча жители начали получать компенсации

После смерча, который разрушил дома в Суксуне Пермского края, жители начали получать денежные выплаты. Об этом заявили в минтруда и соцразвития региона.
«Жители, имущество которых пострадало от смерча 18 августа 2025 года, начали получать выплаты. Напомним, стихия повредила жилые дома и хозяйственные постройки», — говорится в сообщении ведомства. Сумма выплат не разглашается. Отмечается лишь, что она зависит от уровня ущерба. Всего деньги получат около 90 семей.
Смерч прошел по Прикамью 18 августа. В Суксуне он оставил местных жителей без электричества, многих без жилья и другого имущества. Всего стихия повредила дома, в которых проживают 182 человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!