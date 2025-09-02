После разговора с Путиным Фицо едет просвещать Зеленского

Фицо заявил, что сделал «выводы» по конфликту на Украине после встречи с Путиным
Фицо заявил, что намерен встретиться с Зеленским в пятницу
Фицо заявил, что намерен встретиться с Зеленским в пятницу
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине сделал важные выводы по украинскому конфликту. Их он намерен озвучить президенту Украины Владимиру Зеленскому 5 сентября. 

«Фицо заявил, что после обсуждения с Путиным украинского конфликта сделал несколько „выводов“», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Премьер Словакии подчеркнул, что намерен в пятницу обсудить эти «выводы» с Зеленским.

Ранее Фицо сообщил, что намерен встретиться с украинским президентом 5 сентября в Ужгороде. На встрече он планирует обсудить вопрос об атаках Киева на важную для Словакии энергетическую инфраструктуру.

2 сентября в Пекине Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе переговоров они обсудили ситуацию на Украине, отношения между Россией и Европейским союзом, а также вопросы энергетической безопасности. Российский лидер также прокомментировал заявления европейских политиков о возможной угрозе со стороны России, назвав их вымышленными историями. Подробнее — в материале URA.RU.

