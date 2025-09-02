Путин передал Зеленскому четкое послание по Украине

Президент Владимир Путин передал Владимиру Зеленскому через посредника четкое послание по урегулированию конфликта. На встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае 2 сентября российский лидер заявил, что уверен в возможности найти консенсус по гарантиям безопасности Украины. Этим и другими посылами, обсуждаемыми за закрытыми дверями, Фицо сможет поделиться с Зеленским уже через пару дней, но европейцы продолжат вставлять палки в колеса, объяснил URA.RU профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
В начале встречи Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву 9 Мая. Теперь в Пекине пройдут торжества в связи с «уже полным окончанием Второй мировой войны», добавил российский лидер. По его словам, Москва очень ценит независимую внешнюю политику Братиславы, Россия остается надежным поставщиком энергоносителей, а словацкие компании продолжают работать на российском рынке.
Лидеры не обошли стороной актуальную повестку — конфликт на Украине. Его первопричина кроется в том, что Запад способствовал проведению госпереворота, а Москва была вынуждена защищать людей, связывающих свою судьбу с Россией, подчеркнул Путин.
При этом он отметил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в ЕС, но считает неприемлемым ее членство в НАТО. Любой здравомыслящий человек осознает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, добавил президент.
“Они (представители Запада — Прим. ред.) специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, — постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу”, — сказал Путин.
Говоря о перспективах урегулирования конфликта, Путин обозначил, что консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины можно найти, но это нельзя делать только за счет Москвы. Президент также раскрыл некоторые детали переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске — Путин не исключил трехстороннее сотрудничество с США и Украиной на Запорожской АЭС.
В свою очередь Фицо сообщил, что обсудит с Зеленским 5 сентября в Ужгороде международную ситуацию и недопустимость атак ВСУ на энергоинфраструктуру. В конце августа Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с требованием обеспечить безопасность поставок по нефтепроводу «Дружба» на фоне атак Украины.
“Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение. Но что касается вступления в ЕС, мы готовы сотрудничать с Украиной”, — поделился премьер Словакии.
После открытой части Путин и Фицо продолжили обсуждение чувствительных вопросов тет-а-тет, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Их общение длилось более часа.
Прямые переговоры России и Украины на высшем уровне сейчас маловозможны из-за того, что основа для обсуждения серьезных вопросов еще не подготовлена, а встречаться ради самого факта переговоров Москва не считает целесообразным. Фицо выступает посредником в «челночной дипломатии». Вместо того чтобы собирать все стороны за одним столом, посредник встречается с каждым отдельно, передавая их предложения, требования и контрпредложения.
Путин обозначил свою позицию по урегулированию конфликта на Украине, которая непременно дойдет до Зеленского, считает эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Встреча с Фицо полезна тем, что Путин смог предоставить ему информацию, какое-то дополнительное послание для передачи лидерам Украины. Но с точки зрения решения задач СВО, завершения конфликта, это маловероятно приведет к успеху из-за позиции европейцев», — пояснил аналитик.
Словакия входит в ЕС и НАТО, напомнил Ткаченко, поэтому «действия Фицо не могли не быть хотя бы согласованы с руководителями этих блоков, Фицо привез Путину информацию от европейцев». По его мнению, на Западе понимают «критическую ситуацию на Украине и пытаются спасти Киев посредством заключения мирного соглашения». Именно поэтому европейцы постоянно повторяют, что им нужно прекращение огня, после чего они обещают обсуждение окончательного урегулирования конфликта.
“Мы эту хитрость проходили в 2014-2015 годах на первых и вторых минских соглашениях. Мы уже ответили твердое “нет” (на новое предложение европейцев о перемирии — Прим. ред.)”, — добавил эксперт.
Фицо также приехал на встречу с Путиным, чтобы выразить личные опасения на фоне разговоров о новом возможном большом конфликте в Европе, отметил Ткаченко. «Сейчас европейцы сформировали критическую массу государств, поддерживающих идею подготовить Европу к войне с Россией к 2030 году. Фицо возглавляет страну в Восточной Европе, которая, вероятнее всего, пострадает в результате подобного конфликта», — заключил собеседник URA.RU.
