В Армении суд продлил арест архиепископу Микаелю Аджапахяну

В Ереване суд продлил арест главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаеля Аджапахяна еще на месяц. Он обвиняется в публичных призывах к свержению власти в стране.
«Продлить еще на месяц срок содержания под стражей архиепископа Микаеля», — заявила судья. Ее слова приводит ТАСС. Решение было принято по ходатайству прокурора.
Микаел Аджапахян был задержан 27 июня правоохранительными органами по обвинению в публичных призывах к насильственному свержению власти в Армении. В тот же день Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье 422 УК. 28 июня суд арестовал Аджапахяна на два месяца, а 15 августа срок содержания под стражей был продлен на десять дней.
