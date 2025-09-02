В Армении суд продлил арест архиепископу Микаелю Аджапахяну

Архиепископ Микаель останется в СИЗО до 2 октября
В Ереване суд продлил арест главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаеля Аджапахяна еще на месяц. Он обвиняется в публичных призывах к свержению власти в стране.

«Продлить еще на месяц срок содержания под стражей архиепископа Микаеля», — заявила судья. Ее слова приводит ТАСС. Решение было принято по ходатайству прокурора.

Микаел Аджапахян был задержан 27 июня правоохранительными органами по обвинению в публичных призывах к насильственному свержению власти в Армении. В тот же день Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье 422 УК. 28 июня суд арестовал Аджапахяна на два месяца, а 15 августа срок содержания под стражей был продлен на десять дней.

