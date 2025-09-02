Экс-хозяйка «Арианта» вновь проиграла суд в борьбе за квартиру на курорте

Экс-владелица челябинского национализированного холдинга «Ариант» Елена Кретова в третий раз проиграла суд приставам в борьбе за квартиру на курорте «Кисегач». На этот раз ей отказал арбитражный суд Московского округа, говорится в сообщении в картотеке дел. Ранее ей отказали арбитражный суд Москвы и Девятый апелляционный суд.
«Судебное заседание по делу завершено. Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Речь идет о квартире на курорте «Кисегач» на берегу озера Чебаркуль. После национализации «Арианта», основанного Александром Аристовым, отцом Кретовой, все имущество у семьи изъяли. Под эти меры попала и курортная квартира Кретовой, площадью в 65,3 квадратных метра. Актив оценили в 13 миллионов 257 тысяч 400 рублей и выставили на торги.
Кретова посчитала, что квартиру оценили слишком дешево и подала на приставов в суд. На время процесса квартиру с торгов сняли. Но суды Кретова проиграла и недвижимость вновь выставят на продажу.
С Елены Кретовой и ее мужа Александра, а также с Александра и Людмилы Аристовой взыскивают с каждого по 46,6 млрд рублей. Имущество приставы собираются продать с торгов, чтобы покрыть часть суммы. «Ариант» национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Представители Аристовых и Кретовых со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
