Си Цзиньпин призвал превратить своих солдат в армию мирового класса

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости ускоренного формирования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) как армии мирового класса. Такое заявление он сделал 3 сентября во время торжественного мероприятия, посвященного 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.
«Народно-освободительная армия Китая всегда была героической армией, которой партия и народ могут полностью доверять. Все офицеры и солдаты должны добросовестно исполнять свой священный долг, ускорять создание армии мирового класса, решительно отстаивать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность», — заявил председатель КНР. Трансляцию военного парада в Пекине проводили журналисты URA.RU.
По словам Си Цзиньпина, усиление армии напрямую связано с защитой суверенитета страны. Он пояснил, что модернизация НОАК необходима для поддержки великого возрождения китайской нации и обеспечения стабильности в глобальном масштабе.
Парад в честь победы Китая над Японией собрал тысячи военных и представителей различных родов войск. 80-я годовщина Победы Китая над Японией отмечается на фоне усилий Пекина укрепить роль страны в мировой истории и заявить о своих претензиях на суверенитет, включая Тайвань. Торжественный парад открылся в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и лидеров еще 24 государств и правительств. В Китае также находятся журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
