Си Цзиньпин призвал превратить своих солдат в армию мирового класса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тяньаньмэнь проходит военный парад в честь 80-летия победы Китая над Японией
В Тяньаньмэнь проходит военный парад в честь 80-летия победы Китая над Японией Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости ускоренного формирования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) как армии мирового класса. Такое заявление он сделал 3 сентября во время торжественного мероприятия, посвященного 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.

«Народно-освободительная армия Китая всегда была героической армией, которой партия и народ могут полностью доверять. Все офицеры и солдаты должны добросовестно исполнять свой священный долг, ускорять создание армии мирового класса, решительно отстаивать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность», — заявил председатель КНР. Трансляцию военного парада в Пекине проводили журналисты URA.RU.

По словам Си Цзиньпина, усиление армии напрямую связано с защитой суверенитета страны. Он пояснил, что модернизация НОАК необходима для поддержки великого возрождения китайской нации и обеспечения стабильности в глобальном масштабе.

Парад в честь победы Китая над Японией собрал тысячи военных и представителей различных родов войск. 80-я годовщина Победы Китая над Японией отмечается на фоне усилий Пекина укрепить роль страны в мировой истории и заявить о своих претензиях на суверенитет, включая Тайвань. Торжественный парад открылся в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и лидеров еще 24 государств и правительств. В Китае также находятся журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости ускоренного формирования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) как армии мирового класса. Такое заявление он сделал 3 сентября во время торжественного мероприятия, посвященного 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. «Народно-освободительная армия Китая всегда была героической армией, которой партия и народ могут полностью доверять. Все офицеры и солдаты должны добросовестно исполнять свой священный долг, ускорять создание армии мирового класса, решительно отстаивать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность», — заявил председатель КНР. Трансляцию военного парада в Пекине проводили журналисты URA.RU. По словам Си Цзиньпина, усиление армии напрямую связано с защитой суверенитета страны. Он пояснил, что модернизация НОАК необходима для поддержки великого возрождения китайской нации и обеспечения стабильности в глобальном масштабе. Парад в честь победы Китая над Японией собрал тысячи военных и представителей различных родов войск. 80-я годовщина Победы Китая над Японией отмечается на фоне усилий Пекина укрепить роль страны в мировой истории и заявить о своих претензиях на суверенитет, включая Тайвань. Торжественный парад открылся в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и лидеров еще 24 государств и правительств. В Китае также находятся журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...