Ким Чен Ын пригласил Лукашенко в Северную Корею

Ким Чен Ын пригласил Александра Лукашенко в Корею
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине перед началом военного парада 3 сентября. Во время беседы глава Северной Кореи пригласил белорусского лидера посетить его страну в любое удобное время. Об этом сообщает telegram-канал «Пул Первого», специализирующийся на освещении деятельности президента Белоруссии.

«Лидер КНДР пригласил Первого посетить его страну в любое удобное время», — говорится в сообщении авторов канала. В публикации подчеркивается, что встреча прошла в неформальной обстановке, до начала праздничных мероприятий в китайской столице. В ходе переговоров Лукашенко и Ким Чен Ын обсудили актуальные международные темы и отметили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества.

По данным пресс-службы президента Белоруссии, стороны подтвердили факт личного общения, однако детали возможного визита Лукашенко в Северную Корею пока не раскрываются. Ранее глава белорусского государства подчеркивал стремление к расширению сотрудничества с азиатскими странами, включая КНДР. В настоящее время Минск и Пхеньян продолжают контакты по различным направлениям, однако конкретных договоренностей о визите или подписании новых соглашений не озвучивалось.

Встреча Лукашенко с Ким Чен Ыном состоялась на фоне его визита в Китай, где ранее, 31 августа, белорусский президент провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином перед саммитом ШОС. Минск активно развивает контакты с азиатскими странами, а нынешние переговоры подтверждают стремление Белоруссии к расширению сотрудничества как с Китаем, так и с КНДР.

В настоящий момент в Пекине проходит военный парад в честь победы Китая над Японией во Второй мировой войне. На церемонию в Пекине были приглашены руководители 26 зарубежных государств. В Пекине также находятся журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, приехавшие для освещения мероприятия. URA.RU проводит трансляцию парада. 

