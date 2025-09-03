Китай на параде показал ядерную ракету DF-5C с радиусом поражения во всю планету

На торжественном параде в Пекине в честь 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне против фашизма впервые была продемонстрирована стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета на жидком топливе DF-5C. Она может поражать цели по всему земному шару, сообщили комментаторы шествия.
«Китай на параде показал стратегическую ядерную межконтинентальную ракету DF-5C, которая радиусом поражения охватывает всю планету „, — передает РИА Новости. Отмечается, что эта ракета является ключевым элементом сдерживания, а также важным инструментом обеспечения стратегической безопасности и поддержания международного мира.
Кроме того, в рамках военного парада в столице КНР были представлены новейшие образцы бронетехники: танки «Тип 100» и боевые машины поддержки той же серии. Новая техника отличается высокой степенью интеллектуализации и способна эффективно действовать в едином комплексе. Подчеркивается, что представленное вооружение относится к следующему поколению китайских бронемашин. В числе других новинок — шесть современных типов зенитных ракет, среди которых HQ-19, HQ-12 и HQ-29. На площади Тяньаньмэнь также прошла демонстрация новых средств ПВО с новейшими зенитными ракетными комплексами КНР.
Парад открылся пролетом 28 вертолетов — они пронесли над площадью Тяньаньмэнь флаг Китая и выстроились в небе в символическую цифру 80. Также в мероприятии приняли участие новые рода войск — военно-космические, кибернетические и информационной поддержки. Последние новости с парада — в трансляции от корреспондентов URA.RU с места событий.
