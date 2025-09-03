Липовой: объекты НАТО в Финляндии станут главной целью в случае конфликта с РФ

Военные объекты стран Североатлантического альянса, размещенные на территории Финляндии, в случае возникновения вооруженного конфликта могут стать законной целью для Вооруженных сил РФ. Об этом заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.
«Как только Финляндия вошла в состав НАТО, она потеряла свою политическую, военно-экономическую самостоятельность и выполняет волю руководства альянса.... Естественно, что это влечет непосредственную угрозу для России... потому что все военные объекты, появляющиеся на территории Финляндии, являются нашими законными военными целями. В случае конфликта они будут уничтожены в первую очередь», — процитировало ТАСС главу «Офицеров России».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что руководители Финляндии подписали договор о вечном нейтралитете. Однако, несмотря на эти обязательства, это государство стало членом НАТО, официально считающего Россию своим противником.
