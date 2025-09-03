Песков: программа Путина в Китае завершится переговорами с президентом Вьетнама

Песков рассказал, как пройдет последний день Путина в Китае
Песков рассказал, как пройдет последний день Путина в Китае
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин завершит свою рабочую программу в Китае переговорами с президентом Вьетнама. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас мы дождемся, вот тет-а-тет продолжают разговор с президентом Конго. И потом будем ждать, где-то через полчасика, минут через 40 приедет президент Вьетнама уже», — заявил Песков журналистам. По словам представителя Кремля, встреча с вьетнамским лидером станет финальным мероприятием в рамках двухсторонних встреч.

Визит Владимира Путина в Китай стартовал 31 августа. В рамках поездки глава РФ принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

Также в КНР российский лидер успел провести ряд двусторонних встреч. Собеседниками российского лидера были премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, глава правительства Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

В последний день пребывания в КНР Путин поговорил с лидером КНДР Ким Чен Ыном и лидером республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Перед встречей президентов России и Конго случилась заминка из-за протокола.

