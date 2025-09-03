Путин пошутил про опоздание делегации Конго

Российский лидер Владимир Путин пошутил про опоздание делегации Республики Конго на двустороннюю встречу в Пекине. Президент РФ в шутливой форме заметил, что делегатов пропустят в зал несмотря ни на что.
«Мы подождем вашу делегацию. Пропустят [делегацию в зал для переговоров], пропустят, таких мужчин не могут не пропустить», — сказал Путин. Трансляция встречи российского главы государства с лидером республики Дени Сассу-Нгессо велась на телеканале «Россия-24».
Перед встречей президентов России и Конго случилась заминка из-за протокола. Российская делегация и президенты уже были в зале, а представители Республики Конго еще не вошли. Все участники подождали, пока делегация Конго присоединится. После этого Владимир Путин встал и поприветствовал каждого члена делегации Конго. Только потом встреча началась официально.
Ранее эту же встречу посетил необычный гость. Как рассказала корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая находится на месте событий, в зале заметили ящерицу. Сперва рептилия сидела не шелохнувшись, а после убежала под штатив телекамеры.
На переговорах также присутствуют глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Росатома Алексей Лихачев. Встреча Путина с Сассу-Нгессу стала второй за день двусторонней встречей российского лидера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.