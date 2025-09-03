Песков раскрыл детали общения путина и Алиева на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев не проводили содержательных переговоров в Пекине во время памятных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что лидеры ограничились приветствием и рукопожатием.
«С Алиевым они поприветствовали друг друга, пожали руки, но какого-то субстантивного общения не было», — заявил Песков журналистам. Он подчеркнул, что в этот раз официальная встреча между президентами не состоялась.
Ранее телеканал Baku TV опубликовал кадры с кратким рукопожатием Путина и Алиева на торжественных мероприятиях в Китае. Визит российского лидера в КНР начался 31 августа. В ходе поездки он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в памятных церемониях, посвященных окончанию Второй мировой войны. На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
В рамках визита Путин провел двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, главой правительства Словакии Робертом Фицо, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В последний день работы в Китае у российского президента также состоялись переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Как сообщил Дмитрий Песков, финальным мероприятием деловой программы Путина в КНР станут переговоры с президентом Вьетнама.
