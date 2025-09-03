Путину преподнесли картину с рыбачками из Конго

Путину во время переговоров подарили картину
Президент России Владимир Путин получил в подарок картину с изображением рыбачек из Конго от президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщили российские журналисты. На полотне четыре женщины в традиционных ярких одеждах несут улов в сетях по берегу моря. Картина была вручена российскому лидеру в рамках официальной протокольной встречи.

«Президент России Владимир Путин получил в подарок <...> картину, на которой изображены рыбачащие конголезские женщины», — пишет ТАСС. Пояснение к подарку содержится во французской подписи на нем. Там отмечается, что женщина в культуре Конго считается опорой общества, а художник подчеркивает важную роль конголезских женщин в экономике страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил журналистам, что обмен протокольными подарками — обычная практика на переговорах такого уровня. Он добавил, что российская сторона также регулярно вручает сувениры гостям по установленному протоколу.

В настоящее время президент России находится с рабочим визитом в Китае. Российский лидер прибыл в КНР 31 августа. В рамках поездки он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, провел трехсторонние переговоры с лидерами Китая и Монголии, а также посетил памятные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине завершения Второй мировой войны. На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

В КНР Путин успел провести ряд двусторонних встреч. Собеседниками российского лидера были премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, глава правительства Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Программа Путина в Китае завершится переговорами с президентом Вьетнама. 

