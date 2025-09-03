Путин: борьба идет не за территории, а за права людей, там живущих

Москва ведет борьбу не за территории, а за права людей, проживающих на спорных территориях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Мы боремся не за территории, а за права людей, что там проживают, говорить на своем языке и так далее. Об этом прежде всего речь», — заявил Путин выступая в Китае. Он подчеркнул, что приоритетом для России остаются права граждан, проживающих в зонах конфликта.
По словам главы государства, вопрос обмена территорий на гарантии безопасности не поднимался и не обсуждается. «Гарантии безопасности в обмен на территории — мы так вопрос не ставили и не обсуждали. Гарантии безопасности — любая страна должна их иметь, систему безопасности, Украина в том числе, но это не связано с обменом территориями», — отметил он.
Президент напомнил, что жители регионов, о которых идет речь, высказались на референдумах в пользу присоединения к России. Он отметил: мнение людей должно учитываться и уважаться, поскольку это соответствует демократическим принципам.
24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости проведения специальной военной операции на территории Украины. При этом глава государства подчеркнул, что планы Москвы не предусматривают оккупацию украинских территорий.
В октябре того же года Владимир Путин утвердил законодательные акты о включении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. На сегодняшний день российские вооруженные силы продолжают поступательное продвижение в зоне специальной военной операции, освобождая населенные пункты и реализуя задачи, определенные президентом.
В настоящее время президент России находится с рабочим визитом в Китае. Путин прилетел в КНР 31 августа. Ранее началась итоговая пресс-конференция президента. На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
