В районе поселка Палкинский Торфяник (Свердловская область) силовики обнаружили палатку сбежавших из СИЗО-1 арестантов Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов). Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
Палатку нашли на берегу водоема возле СНТ «Хрустальный». Предположительно, зеки сбежали из сада через 59-й участок. Территорию поселка полностью оцепили сотрудники ГУФСИН и МВД, но постепенно туда пускают людей и раздают ориентировки на беглецов.
Прямо сейчас в поселке разворачивается операция силовиков по розыску преступников, за этим URA.RU следит в режиме онлайн. Арестанты находятся в федеральном розыске. За информацию об их местонахождении в свердловском ГУФСИН объявили денежное вознаграждение.
Двое парней сбежали из СИЗО 1 сентября. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).
Заключенные были под стражей с мая 2023 года — после попытки поджога военкомата. По данным следствия, парней могли завербовать представители ВСУ. Осенью прошлого года суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима. Вероятно, в СИЗО-1 они ожидали этапирования. Подробнее о побеге, — в отдельном сюжете URA.RU.
