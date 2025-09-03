Силовики нашли логово арестантов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге. Фото

В поселке под Екатеринбургом нашли палатку двух арестантов, сбежавших из СИЗО
Силовики наткнулись на палатку зеков возле поселка (архивное фото)
Силовики наткнулись на палатку зеков возле поселка (архивное фото)
новость из сюжета
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

В районе поселка Палкинский Торфяник (Свердловская область) силовики обнаружили палатку сбежавших из СИЗО-1 арестантов Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов). Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Палатку нашли на берегу водоема возле СНТ «Хрустальный». Предположительно, зеки сбежали из сада через 59-й участок. Территорию поселка полностью оцепили сотрудники ГУФСИН и МВД, но постепенно туда пускают людей и раздают ориентировки на беглецов.

Прямо сейчас в поселке разворачивается операция силовиков по розыску преступников, за этим URA.RU следит в режиме онлайн. Арестанты находятся в федеральном розыске. За информацию об их местонахождении в свердловском ГУФСИН объявили денежное вознаграждение.

Двое парней сбежали из СИЗО 1 сентября. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).

Заключенные были под стражей с мая 2023 года — после попытки поджога военкомата. По данным следствия, парней могли завербовать представители ВСУ. Осенью прошлого года суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима. Вероятно, в СИЗО-1 они ожидали этапирования. Подробнее о побеге, — в отдельном сюжете URA.RU.

Фото:
Фото:

