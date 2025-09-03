Замглавы Ельцин Центра пожаловалась в прокуратуру и РКН на журналистов Соловьева

Заместитель директора Ельцин Центра Людмила Телень пожаловалась в прокуратуру Москвы и Свердловской области, а также в Роскомнадзор на ВГТРК и telegram-канал «УРАЛLIVE», принадлежащий телеведущему Владимиру Соловьеву. Поводом стала публикация израильского паспорта Телень, рассказали URA.RU в пресс-службе ЕЦ.
«Телень обратилась в Савеловскую прокуратуру Москвы и прокуратуру Свердловской области с просьбой провести прокурорскую проверку по факту разглашения ее персональных данных „Россией 24“ и „УРАЛLIVE“. Все скрины приложены к письмам и нотариально заверены. А также направила письмо по этому поводу руководителю ВГТРК Олегу Добродееву и руководству Роскомнадзора», — пояснили там.
Представители «УРАЛLIVE» уже отреагировали на это. Они заявили, что рассматривают проступок замглавы ЕЦ как «новый акт давления руководства Ельцин Центра на журналистское сообщество».
По мнению Телень, на нее идет информационная атака. Ранее в эфире телеканала «Россия 24» опубликовали ее израильский паспорт, а «УРАЛLIVE» написал про это пост, прикрепив фото документа. Телень заявляет, что журналисты намеренно искажают факты. За нее также вступался председатель правления ЕЦ Александр Дроздов.
Ранее Телень признали виновной по статье о дискредитации российской армии. Ее оштрафовали на 45 тысяч рублей. Дело на нее завели из-за репоста 25 февраля 2022 года. Удалила она его в мае 2025 года, узнав из СМИ, что к ней из-за него есть претензии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!