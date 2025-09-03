Все регионы
23:26
Шуфутинский раскрыл правду про создание песни «3-е сентября»
23:20
Путин прилетел во Владивосток после визита в Китай. Видео
23:10
Путин прибыл во Владивосток
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
23:07
Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной таможенной службы
22:56
Посол РФ в Германии не стал молчать после выпада Мерца в адрес Путина
22:55
В курганском роддоме назвали возраст самых молодых мам
22:54
«Лучшее место на Земле»: Махонин рассказал о будущем Пермского края
22:45
«Боялась ему отказать»: в Екатеринбуре режиссера Антона Бутакова обвинили в домогательствах к актрисам
22:45
Политолог назвал троллингом приглашение Путина Зеленскому приехать в Москву
Путин позвал Зеленского на переговоры в Москву: заявления президента об СВО на встрече с журналистами в Пекине
22:41
Узбекистан потребовал от Москвы наказать россиянина, оскорбившего гастарбайтера
22:37
Что значат слова Путина о гарантиях безопасности Украине
22:36
Эксперт показал в цифрах, является ли MAX шпионской программой
Трубопровод дружбы: Путин рассказал о «Силе Сибири — 2» и стратегическом союзе с Китаем
22:35
Украина перечислила страны, где Зеленский готов встретиться с Путиным
22:25
Киркоров встал на защиту Егора Крида после его якобы «голой вечеринки»
22:25
Не сгниют до весны: как правильно собирать и хранить кабачки
Картина в подарок и ящерица в зале: необычные детали переговоров Путина в Пекине
22:24
Политолог объяснил, почему Трамп настаивает на личной встрече Путина и Зеленского
22:20
Политолог Кортунов: Путин дал понять, что говорить о завершении СВО еще рано
22:14
Досрочное голосование в ЯНАО и новые сроки строительства заводов по переработки мусора: события дня
Нехорошие заявления Мерца о Путине, «заговор» России и Китая: о чем Песков рассказал журналистам в Пекине
22:06
Махонин: Пермский край досрочно переселил жителей из аварийного жилья
22:06
Трамп рассказал о мерах против РФ на случай медленного урегулирования украинского конфликта
22:00
Аналитики пересмотрели прогнозы по инфляции и ключевой ставке
Путин пошатнул позиции США в Азии
21:54
Трамп прокомментировал масштабный военный парад в Пекине
21:51
Полное видео с пресс-конференции Путина в Пекине
21:51
В МИД Украины отказались от предложения Путина о встрече с Зеленским в Москве
В России станет больше отечественных лекарств
21:45
Свердловчане могут выбрать нового губернатора в Москве и Донбассе, в больнице и СИЗО: инструкция
21:35
В Донбассе открылись три передовых социальных объекта
21:34
Волонтеры обеспечили ДНР питьевой водой. Видео
ВС РФ взяли под контроль половину Купянска: чем важен город и где находится. Карта
21:33
Трамп пообещал поговорить с Путиным в ближайшие дни
21:30
Трамп сказал, что у него хорошие отношения с лидерами России, Китая и КНДР
21:21
Трамп пообещал принять меры к России, если она не пойдет на мир с Украиной
«Голая вечеринка с Кридом»: что известно о скандале в «Лужниках», из-за которого возмутилась Мизулина
21:20
Галерея сварки, рок-концерт и джаз: куда сходить в выходные в Тюмени. Афиша
21:19
Путин завершил визит в Китай. Видео
21:16
В ЯНАО на спортивном объекте нашли труп
Ушел из жизни наставник российской авиации Юрий Ивашечкин: что известно о создателе легендарного Су-25
21:08
Губернатор Махонин ответил на вопрос о самом любимом месте в Пермском крае
21:08
Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом
21:03
Европейские лидеры и Зеленский 4 сентября созвонятся с Трампом
Справедливороссы Кургана призвали навести порядок с мигрантами
21:01
Трамп рассказал о своих отношениях с Путиным, Си и Ким Чен Ыном
21:01
Замглавы Ельцин Центра пожаловалась в прокуратуру и РКН на журналистов Соловьева
21:00
В Киеве отказались от встречи Путина и Зеленского в Москве
Ужасающее ядерное оружие и уникальные войска: Китай пригрозил Западу, показав свою военную мощь. Фоторепортаж
21:00
Пасмурные понедельники: психолог рассказала, почему грустно осенью и как победить депрессию
20:55
Отъезд силовика в ЛНР и взрыв гранаты в баре: главное в Кургане за 3 сентября
20:53
Махонин пообещал обеспечить газом самые недоступные территории
Бойцы КНДР в Курской области как братский долг: о чем Путин и Ким Чен Ын говорили в Пекине
20:53
У экс-главы КЧР изъяли имущество на 41 млрд, в том числе ипподром и санаторий
20:53
Блогер-женоненавистник раскаялся в суде: кто такой Арсен Маркаряни в чем он провинился
20:52
Пожар в новом поселке Челябинска привел к эвакуации 12 человек
В Сумской области бесследно пропадают мобилизованные бойцы ВСУ: карта СВО на 3 сентября
20:52
В Перми пройдет фестиваль электронной музыки и визуального искусства Efest. Афиша
20:51
Стейк из фламинго и дружба со звездами: организатор концертов в Екатеринбурге — о закулисье шоу-бизнеса
20:50
В Сургуте разыграют деньги за самую смешную историю про нефтяников
Без еды и воды держали детей в заложниках в спортзале: кадры ужасного теракта в Беслане
20:49
Пермский губернатор будет учить и учиться у бойцов СВО как наставник
20:49
Захарова: в 2025 году количество дипфейков в России выросло в три раза
20:45
Банкротился один, а имущество потеряли все: челябинка заподозрила финансового управляющего в мошенничестве
Китай показал ракету «Судного дня» радиусом поражения во всю Землю: какую технику представили на Параде
20:40
Синоптики раскрыли, когда в ХМАО выпадет первый снег
20:39
Медведев назвал еще одну причину спецоперации
20:39
Блогеру Маркаряну продлили арест, он признал вину
Сотни переговоров и обсуждение актуальных проблем: что будет на юбилейном ВЭФ-2025
20:36
В Новом Уренгое полыхают сотни квадратных метров в доме. Видео
20:31
Рождество Богородицы, святые и запреты: что ждет верующих в сентябре 2025
20:30
Жителям Нижневартовска покажут нефтяное месторождение в виртуальной реальности
20:23
Путин подшутил над Песковым
20:22
Когда стричь волосы в сентябре 2025: лучшие и худшие дни
20:20
Театр кукол первым откроет творческий сезон в Ханты-Мансийске
20:19
Путин остался доволен дружеской атмосферой на саммите ШОС
20:13
Путин предупредил о разрушении мировой экономики из-за замороженных активов России
20:13
Игорь Крутой объяснил, когда в России появятся звезды уровня Леонтьева и Аллегровой
20:11
Блогер Маркарян раскаялся в суде
20:11
Путин ответил, верит ли он, что можно жить до 150 лет. Видео
20:11
Задержаны подростки, избившие заслуженного тренера в Свердловской области
20:10
«Посмертный макияж востребован»: директор сургутского кладбища о тенденциях похоронной сферы
20:08
Путин охарактеризовал Зеленского как «действующего главу администрации»
20:07
Путин раскрыл, о чем говорил с Трампом в лимузине
20:07
Тюменцы напуганы листовками с требованием о необходимости поверки счетчиков. Фото
20:04
В ХМАО суд арестовал отца, который избил сына-младенца
20:01
Путин заявил, что не слышал о фильме «Кремлевский волшебник»
19:57
Путин: однополярный мир несправедлив
19:51
Путин: подготовка к встрече с Трампом в Москве пока не ведется
19:50
Путин высоко оценил работу переговорной группы Мединского
19:49
Путин оценил чувство юмора Трампа после слов президента США о заговоре
19:42
Путин жестко ответил тем, кто игнорирует интересы России
19:38
Путин видит «свет в конце тоннеля» по украинскому урегулированию. Видео
19:37
Путин рассказал, что ему ответили на предложение мирно решить украинский конфликт. Видео
19:33
Путин сообщил об успешном наступлении ВС РФ
19:30
Пока подруга спала: жительница Курганской области затарилась на маркетплейсе с чужой карты
19:30
Опасные лифты, рухнувший потолок: что происходит в бывшем долгострое на Карпинского в Перми. Фото, видео
19:27
Путин: гарантии безопасности для Украины не связаны с обменом территорий
19:27
Мэр Челябинска получил еще одну должность
19:26
«Некогда и не интересно»: тюменский депутат проигнорировала проблемы «Тяжелых людей»
19:23
Киев должен провести референдум по территориям, для этого надо отменить военное положение
19:17
Путин рассказал, как можно разрешить «украинский вопрос». Видео
19:13
Силовики нашли логово арестантов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге. Фото
19:13
Путин ответил на обвинения Мерца
19:06
Путин: Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО
19:05
В тюменской пятиэтажке загорелась квартира. Видео
19:05
«Если готов, пусть приезжает»: Путин ответил на вопрос о встрече с Зеленским
19:05
Потеряла мужа в горах и снова вернулась на высоту: кто такая альпинистка Наталья Наговицина
19:02
Ирбитский тракт в Тюмени расширят до четырех полос
19:01
Путин: РФ не обсуждала гарантии безопасности Украины в обмен на территории
19:00
Челябинский минздрав отказался от рассрочки за лекарство ценой в 27 миллионов
19:00
Сын одного из богатейших пермских депутатов стал совладельцем бизнеса своего отца
18:57
Сотрудников патрульно-постовой службы из Кургана поздравили в Ингушетии. Фото
18:55
Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Китай: онлайн-трансляция
18:55
Под Екатеринбургом развернули масштабные поиски беглых зеков: онлайн-трансляция
18:53
Путин: борьба идет не за территории, а за права людей, там живущих
18:51
Путин позвал Зеленского в Москву
18:49
В ХМАО назвали лучшего работодателя нефтегазовой отрасли
18:49
Путин: «Сила Сибири-2» — это взаимовыгодный проект для России и Китая
18:47
На сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге зеков завели новое дело. Фото
18:40
Губернатор Сахалина сообщил о прорыве в возвращении американской ExxonMobil
18:39
В Минтербезе рассказали, с чем связана эвакуация мэрии в Мотовилихинском районе Перми
18:37
Что нужно знать о новом сезоне Континентальной хоккейной лиги
18:36
За мужество, посмертно: в Тюменской области награды погибших на СВО бойцов передали их родным
18:35
Политолог Головнев: Украина может прекратить существование через две недели
18:33
FT: арест миллионера Гугнина сорвал круиз российской элиты на Северный полюс
18:31
Проливные дожди и первые морозы: какой будет осень в ХМАО
18:30
Что известно о бывшем руководителе Кургана Аргышевой, которая ушла работать в ЗАГС
18:29
Экс-глава пермского Минздрава покинет пост ректора медвуза в Екатеринбурге
18:28
Мэрия продаст право на застройку крупного участка под ТРК в Челябинске
18:27
Что происходит в поселке под Екатеринбургом, где силовики развернули поиски арестантов. Фото, видео
18:23
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1450
18:18
Активист-оленевод из ЯНАО решил показать горожанам «настоящую жизнь»
18:13
«Очень трудно стало»: таксисты не могут работать ночью в Екатеринбурге из-за ограничений связи. Скрин
18:08
В Пекине ждут итоговую пресс-конференцию Путина. Видео
18:08
Госстройнадзор ЯНАО выявил недостатки в строительстве домов в Обдорском
18:07
Силовиков стянули в поселок под Екатеринбургом, где ищут сбежавших арестантов
18:07
В Тюмени не могут укомплектовать штат нового департамента
18:05
В Кургане на реке Черная массово гибнет рыба. Фото
18:05
В Екатеринбурге развернулась борьба за сперму погибшего бойца СВО — это прецедент. Фото, видео
18:02
В ХМАО в сезон сбора белых грибов дикорос продают за бесценок
18:02
В Пермском крае стартовал сезон охоты на уток
18:00
В Челябинске проверят надежность городских мостов
18:00
Бывшая врип главы Кургана Аргышева устроилась работать в ЗАГС. Инсайд URA.RU подтвердился
17:57
В Пентагоне заявили о желании жить в мире с Россией и Китаем
17:57
Рядом с престижным пермским вузом сдают квартиры-невелички по рекордным ценам. Фото
17:56
Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил лаву на 150 метров в высоту. Видео
17:55
«Скандалы, интриги, расследования»: самые громкие конфликты реалити-шоу «Большой куш: Бангкок»
17:53
Что известно об олимпийском чемпионе, возглавившем Центр спортивной подготовки ХМАО
17:51
АСВ дало инструкцию для вкладчиков «Таврического банка» по возврату денег
17:49
В Челябинской области водители-дальнобойщики зарабатывают больше 200 000 рублей
17:49
В Минздраве объяснили очереди в пермском наркодиспансере
17:48
В Тюмени два дня подряд будут перекрывать дороги ради школьников. Схема
17:44
Ганчев рассказал о деталях освобождения Купянска в Харьковской области
17:43
Экс-президент Польши раскрыл правду о Зеленском
17:43
В ХМАО отец раскаялся в жестоком избиении своего трехмесячного сына
17:39
Экономист назвал условие для увеличения ставки НДФЛ
17:36
Стали известны подробности массовой аварии на Бродовском тракте в Перми. Видео
17:35
Водители встали в огромную пробку на въезде в Тюмень
17:32
«Украинизация спорта всем надоела»: Захарова высказалась о ситуации в «ПСЖ»
17:31
Екатеринбуржцы увидят пьесу легендарного кинорежиссера из США: и другие премьеры театра драмы
17:31
Фигурант дела о кражах у участников СВО в Шереметьево захотел отправиться на СВО
17:30
В ЯНАО досрочно проголосовали уже более девяти тысяч избирателей
17:30
Автомотофест на Полябте и электромобили на площади Нака: афиша Салехарда и Лабытнанги
17:30
Управкомпания элитного дома в Кургане устроила битву с жильцами из-за их желания от нее отказаться
17:27
Каллас напугала встреча Путина, Си Цзиньпина и Ким Чем Ына
17:23
Как подготовиться к поездке в Китай: топ советов для туристов из России
17:22
В Тюмени стало больше автобусов
17:20
В посольстве РФ прокомментировали планы Дании по производству ракетного топлива для Украины
17:19
В ХМАО бесплатно выступит певица Mia Boyka
17:18
Песков: Путин помог отправить из Китая в Россию больного онкологией ребенка
17:17
На Ямале в 2025 году обновят более 80 многоквартирных домов
17:15
После смерти владельца крупной строительной компании в Перми бизнес унаследовал сын
17:15
Грандиозный юбилей Нового Уренгоя и День Надыма. Афиша
17:06
«Макфа», бегство и «стволы»: что известно об уголовных делах челябинского экс-губернатора
17:06
«Запад борется с матерями»: Кадыров отреагировал на санкции Британии против его мамы
17:04
Бывший чиновник администрации Шумихи Букреев обвиняется в превышении полномочий
17:03
Тюменский олигарх рассказал как проехал сотни километров с мэром на мотоциклах
17:01
Афиша «Бардовской волны»: когда на курганском фестивале выступит классик авторской песни Митяев
17:00
КВН в Ноябрьске и дискотека 80-х в Муравленко. Афиша
16:58
Мошенники атакуют студентов из Екатеринбурга от имени проректоров
16:58
Рамзан Кадыров отреагировал на санкции против его матери
16:55
В Миассе построят новый жилой комплекс комфорт-класса. Фото
16:55
Число российских регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей возросло
16:54
Минобороны: гаубицы «Мста-С» уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении
16:54
«Отделался условкой»: житель ХМАО полгода бесплатно заправлял машину чужой картой
16:53
Глава киноклуба Ельцин Центра избежал штрафа по делу о дискредитации армии
16:51
В старейшем храме Луганска открылся молодежный центр. Видео
16:45
Автомобильный мост рухнул в Амурской области после проезда большегруза. Видео
16:36
В Сургуте отремонтируют дом, с которого падают кирпичи, после публикации URA.RU
16:34
Герои России провели уроки мужества для свердловских школьников. Фото, видео
16:34
Опытный пермский прокурор Расторгуев ушел на повышение
16:32
Цены начали расти: тюменский миллионер предсказал судьбу рынка недвижимости
16:32
Сколько стоит привезти в Россию редчайший вездеход, замеченный в Екатеринбурге. Фото
16:29
Благотворительный фонд масштабно отпраздновал юбилей в свердловском городе. Фото
16:21
Что известно о новом первом заме главы «Сургутнефтегаза» Дейсе
16:19
Что известно о новых обвинениях в адрес бывшего челябинского губернатора Юревича
16:17
Мировые знаменитости устроят тусовку в Екатеринбурге
16:16
Путину преподнесли картину с рыбачками из Конго
16:15
Тюменских должников запугивают коллекторы с кавказским акцентом
16:15
Губернатор ХМАО устроил сюрприз главе «Сургутнефтегаза». Видео
16:15
Курган и Шадринск накроют тучи, но будет тепло
16:14
«Новых вводных не было»: адвокат Трунов высказался о переобъявлении Юревича в розыск
16:14
Пермская актриса Катерина Шпица пожаловалась на самокатчицу. Фото
16:11
Путин проводит переговоры с президентом Вьетнама. Фото, видео
16:10
Пособника телефонных мошенников заключили под стражу в Челябинске
16:09
Зеленский анонсировал обсуждение мер давления на Россию
16:05
В ХМАО прошли бизнес-миссии с участием партнеров из Казахстана и Нигерии
16:00
Курганцы зальются смехом в баре ночью. Афиша
16:00
«Отдых в Китае — 49 тысяч»: откровенное интервью с пермским турагентом о ценах, рисках и закулисье бизнеса
15:57
Руководство Шереметьево предложило Гурулеву обсудить ситуацию с досмотром
15:55
Екатеринбурженка засудила ТЦ почти на миллион за падение на входе
15:53
Екатеринбурженка, попавшая в «рабство» на Камчатке, обратилась за помощью
15:50
Минфин пересмотрит площадь квартир, которые можно купить по семейной ипотеке
15:47
Части тюменцев отключат телевидение и радио
15:45
URA.RU выяснило точный ущерб сожженных детьми пластиковых труб в Кургане. Видео
15:44
Мэрия Перми накажет подростков за сломанный автомат для белок в Балатовском парке. Видео
15:38
Путин подтвердил свои добрые отношения с Си Цзиньпином
15:36
Песков раскрыл детали общения Путина и Алиева на саммите ШОС
15:35
Егор Крид резко ответил Мизулиной на жалобу из-за концерта в Лужниках
15:30
Экс-директора скандального пермского фонда Найданову начали судить заочно
15:30
В ХМАО почтили память жертв теракта в Беслане. Фото
15:29
ВС РФ нанесли новый групповой удар по предприятиям ВПК и ТЭК Украины
15:29
Захарова одним словом прокомментировала санкции против «Движения первых»
15:25
Пермский турагент рассказала, чем опасны большие скидки на туры
15:23
Бабье лето в Москве уже началось: синоптик раскрыл, сколько продлится потепление
15:22
Путин на ВЭФ проведет заседание о развитии энергетики на Дальнем Востоке
15:22
Лидеру ОПГ челябинских дорожников разрешили заниматься бизнесом после отсидки
15:20
Песков: программа Путина в Китае завершится переговорами с президентом Вьетнама
15:20
Галактические цветы и милая керамика: URA.RU нашло необычные работы курганской молодежи перед выставкой. Фото
15:19
Депутат Госдумы Гартунг выявил варварскую вырубку деревьев в Еткульском районе
15:19
Праздник Грузинской иконы Божией Матери: как молиться и какие чудеса она творит
15:18
Где в Тюмени поплавать в бассейне, если нет абонемента
15:18
Ямалец задушил простыней и забил молотком сожительницу
15:17
Песков: время визита Ким Чен Ына в Москву еще не согласовано
15:16
Двоих рядовых из Пермского края, погибших на СВО, похоронят в один день
15:14
На месте Уралмашзавода в Екатеринбурге появятся 30-этажные высотки: рендеры
15:12
В Югорске откроют кафе в стиле стимпанк на День города. Фото
15:10
Что нужно знать тюменцам о резком росте цен на проезд в автобусах. Инфографика
15:09
Песков: Мерц допустил много нехороших высказываний про Путина
15:08
В Тюменском драмтеатре отреагировали на увольнение главы ТКТО Вероники Кирюшиной
15:07
NYT: парад в Китае продемонстрировал амбициозные силы Пекина
15:05
Песков ответил на слова Трампа о заговоре России и Китая
15:04
В Челябинске начали падать цены на садовые участки с домами. Инфографика
15:03
Мать Кадырова и чеченский полицейский попали в «черный список» Британии
15:00
В Челябинске в выходные детей зовут на косплей-фестиваль, мастер-классы и иммерсивную экскурсию. Афиша
14:55
Вонючие безобразины не нужны: участниц «Тяжелые люди» выгоняют из спортзалов Тюмени
14:55
Под Екатеринбургом иномарка на скорости влетела в автобус с людьми, есть пострадавшие. Фото
14:54
В Курганской области инспекторы получили бесплатные автомобили, стоимостью два миллиона рублей. Фото
14:54
Раскрыты подробности дела главы киноклуба Ельцин Центра, обвиненного в дискредитации ВС РФ
14:53
Врач дала советы, как можно взбодриться, если не выспался
14:53
Бьюти-бар, чилл-зона и «колесо фортуны»: чем порадуют участников Пермского марафона
14:52
Власти ХМАО разработали алгоритм определения агрессивных собак для эвтаназии
14:51
Глава Бурятии оценил инициативу запретить Байкал для туристов
14:49
Песков призвал не обращать внимание на высказывания Мерца о Путине
14:48
«Лабубу», «договорнячок» и «цифровой рубль» стали одними из популярных слов России
14:48
Россиян напугали тем, что в школах учат, как безопасно общаться с ветеранами СВО
14:45
Экс-глава управкомпании «Прометей» ушел из мэрии Кургана
14:44
Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск
14:42
В России создали замену препарату для похудения «Оземпик»
14:41
Домовые чаты в Пермском крае переведут в мессенджер MAX
14:38
Шадринцы беспокоятся за сказочный символ города, который ломают вандалы. Фото
14:36
Великобритания ввела санкции против заместителя премьер-министра Татарстана
14:36
В ХМАО детей из семьи, где отец проломил голову младенцу, передали бабушке
14:35
Строительные леса рухнули в центре Москвы, ранены двое рабочих
14:35
«Внимание вопрос»: какие праздники и памятные даты отмечают 4 сентября 2025 года
14:30
На Ямале стартовал прием заявок в школу для чиновников-карьеристов
14:30
В Курганской области разгорается скандал вокруг бюджетного долга округа. Инсайд
14:29
Великобритания ввела санкции против российских движений
14:28
Bloomberg: «Сила Сибири-2» сорвет амбициозные планы США
14:27
Около 1,5 тысячи осужденных в Пермском крае сели за парты 1 сентября. Фото
14:27
Минобороны показало кадры из Купянска, взятого под контроль ВС РФ. Видео
14:26
GM: Китай продемонстрировал растущее дипломатическое влияние
14:25
Лондон ввел санкции против матери Кадырова
14:24
Вышел из дома и пропал: в Тюмени разыскивают мужчину. Фото
14:23
Россияне просят поднять верхнюю границу возраста молодежи
14:22
Путин пошутил про опоздание делегации Конго
14:22
Отпускные по новым правилам: как премии повлияют на выплаты и станут ли они справедливее
14:16
В РСТ рассказали, когда упадут в цене авиабилеты в Китай
14:16
В Перми перекроют центр города из-за десятков тысяч бегунов. Схема
14:16
Путин увеличит прирост граждан Конго в Россию
14:14
Прокуратура ХМАО взяла на контроль инцидент с избиением младенца
14:13
Тюменский депутат хочет вернуть школу милиции
14:12
На переговоры Путина и Сассу-Нгессо пришел незваный гость. Видео
14:09
Между Россией и Китаем откроется «сухопутный зерновой коридор»
14:08
Как советский капитан из Челябинска ценой жизни приблизил победу над Японией. Фото, видео
14:06
Захарова: Лавров был впечатлен реалистичностью дипфейков с его участием
14:06
«Нужно было что-то делать, пока не подоспеет доктор»: курганский школьник потерял сознание на линейке
14:06
Минтруд хочет, чтобы женщины не выбирали между материнством и работой
14:04
Челябинский металлург выжил после падения на него плит весом 900 кг
14:01
Сырский заявил о переводе под землю учебных центров ВСУ
14:01
Шуфутинский выступит на матче Россия — Иордания с песней «3 сентября»
14:01
Шоу Авербуха, олени и понд-хоккей: в Тюмени откроют зимний парк развлечений
13:59
Гериатрический центр освятят в Курганском госпитале для ветеранов
13:57
Челябинская область подключится к международному проекту по восстановлению популяции дроф
13:56
Все номера в бывшем отеле «Газпрома» разобрали к юбилею Нового Уренгоя. Скрин
13:54
Захарова ответила канцлеру Германии на призыв истощить Россию
13:54
В центре Екатеринбурга отключились светофоры — на дорогах коллапс. Фото
13:53
Минтруд забил тревогу из-за россиян, берущих в семейную ипотеку непригодные для жизни студии
13:52
Российские металлурги вложили миллионы рублей в помощь семьям сотрудников
13:46
Жители ХМАО скупили ростовые фигуры Шуфутинского ради мема «3 сентября»
13:45
«Нельзя забыть, нельзя простить»: губернатор Шумков вспомнил трагедию в Беслане
13:43
Шахтеры на вес золота: в Тюменской области сотрудникам предлагают сотни тысяч рублей
13:42
Челябинский «Трактор» на старте регулярного чемпионата КХЛ построит ядро лидеров
13:42
Ким Чен Ын на прощание пообещал Путину скорую встречу
13:42
Губернатор Текслер протестировал бульдозер на выставке «СтройДорЭкспо-2025». Фото, видео
13:41
Визит Путина в Китай совпал с рекордной жарой за всю историю с 1961 года
13:39
«Дорогие квартиры у парка»: элитное жилье в Челябинске продают по 600 000 рублей за квадрат. Фото
13:34
Стали известны слова Путина Киму на прощание
13:34
Россияне ринулись покупать авиабилеты в Китай
13:32
Путин проговорил с Ким Чен Ыном наедине около часа
13:31
Пермь собирает международный фестиваль органной музыки
13:31
В Тюмени изъяли полтонны потенциально опасных фруктов и овощей
13:27
«Задумка хорошая, но реализация хромает»: в Тюмени преобразовали колесо обозрения
13:24
Вдова убитого по указанию Фургала бизнесмена потребовала 150 млн рублей
13:24
Китай надеется остаться движущей силой мира, стабильности и прогресса в мире
13:24
В пермском аэропорту задерживаются три рейса
13:21
Умер создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин
13:21
В Челябинске раздадут миллионы наставникам участников СВО
13:18
Тюменка выиграла сотни тысяч рублей в лотерею благодаря семейной традиции. Фото
13:17
В Челябинской области после ДТП пропал дальнобойщик, жена уверена в похищении. Фото
13:16
Барыгу из челябинской воинской части отправили в колонию
13:15
Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию
13:13
Сотрудники Ким Чен Ына уничтожили следы его пребывания на переговорах с Путиным
13:13
Трамп решил создать союз против России, Китая и КНДР
13:10
Мединский: Россия умеет ждать, работать и накапливать силы
13:10
Пермский университет придумал, как привлечь больше иностранцев
13:10
Министр Великобритании внезапно приехал на Украину
13:07
Путин и Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет
13:04
Путин и Ким Чен Ын готовятся к провокации Трампа
13:04
В ХМАО началось досрочное голосование на выборах
13:01
Си Цзиньпин призвал мир не возвращаться к закону джунглей
13:00
Захарова уличила Зеленского в приеме неких препаратов
13:00
Льготы для IT-компаний назвали несправедливыми
13:00
Звезда «Острова сокровищ» из Кургана Андреева поделилась впечатлениями после шоу. Фото
13:00
В Екатеринбург летит звездный десант — в нем скандалист и попавший под санкции ЕС певец
12:55
Власти Ямала установили новые сроки строительства мусоросортировочных заводов
12:55
В школе хотят ввести спортивную форму в цветах российского флага
12:55
Синоптики дали прогноз на день города в Пыть-Яхе
12:54
Лето в Пермском крае оказалось самым холодным за последние пять лет
12:52
Захарова: Россия предложила США возобновить авиасообщения
12:51
Стоит ли пермякам бояться клещей в сентябре и как безопасно ходить в лес
12:49
Тюменский хоккейный клуб пополнился новым игроком. Фото
12:48
В Шереметьево таможенники пресекли контрабанду ювелирных украшений на 6 млн руб
12:45
Путин переговорил с президентом Индонезии после парада в Пекине
12:45
Мощные ливни не уйдут из Свердловской области
12:43
Власти ищут застройщика обширной территории в пермском микрорайоне Авиагородок
12:42
В Великобритании раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае
12:39
«Автостат»: продажи автомобилей «Москвич» упали на 42%
12:39
Челябинцы раскупили билеты на концерт автора хита «Венера-Юпитер» Дмитриенко. Скрин
12:34
В ХМАО перевозчик скрыл от налоговой девять миллионов рублей
12:33
Аэропорт Черемшанка под Красноярском закрыли из-за аварийной посадки самолета
12:31
Под Пермью устроят Невскую битву
12:31
В России выявили схему по созданию фейков о мессенджере Max за деньги
12:31
«Подвиг русских женщин»: ветеран СВО Пылков показал, как курганский сельский клуб стал местом помощи фронту
12:30
Минстрой поднял стоимость квадратного метра жилья в ХМАО
12:28
Переговоры Путина с Ким Чен Ыном закончились спустя полтора часа. Видео
12:27
Прощание с погибшими в жуткой аварии в Свердловской области пройдет в Ноябрьске
12:27
В Пермском крае экскаватор, который показывали туристам как арт-объект, достали из болота
12:26
В Челябинске уберут «Гулливера» из парка Гагарина
12:25
Путин пригласил Трампа в Россию
12:25
В Курганской области мужчина кинул гранату в скандальный бар. Видео
12:20
В Красноярске в аэропорту совершил аварийную посадку военный Ил-76
12:17
Около десяти стран ЕС хотят отменить правило единогласия для обхода вето Венгрии на вступление Украины в союз
12:16
Кредиты пропавшего без вести бойца СВО из ЯНАО аннулировали через суд
12:15
Уволенный за пьянство курганский слесарь выиграл суд и получил компенсацию
12:14
«8 человек на байках»: директор школы рассказал о нападении на свердловского тренера
12:13
Shot: Ефремову предстоит делить с женой имущество на 200 миллионов рублей
12:13
Путин и Ким Чен Ын завершили встречу
12:07
Reuters: Си Цзиньпин принял Путина в Китае как старого друга
12:06
«Не чувствовал пальцы»: пострадавший на мине свердловский боец СВО пережил 13 операций. Фото
12:05
Снова можно выдохнуть: какой силы будет магнитная буря 4 сентября 2025
12:04
Аномальная жара не отступает от юга Челябинской области
12:03
Путин переговорил с главой МИД Турции
12:01
Непогода кровососам не помеха: клещи заражают тюменцев опасными заболеваниями
12:00
Национализированный холдинг ЮГК выплатил по облигациям 139 миллионов рублей
11:58
В Тюмени появится крупный рыбный завод
11:56
В центральной части Израиля зазвучали сирены
11:55
Кремль отреагировал на слова Трампа о «сговоре» РФ, КНР и КНДР
11:55
Звезды взвинтили цены до 50 тысяч на концерты в Екатеринбурге
11:53
После парада в Пекине Путин обратился к родственникам ветеранов Советской армии. Видео
11:52
В Пермском крае исчезнут троллейбусы
11:48
В Нижневартовске закрыли ларек с опасной шаурмой
11:47
Правительство выделило более 100 млрд рублей на льготные ипотечные программы
11:47
Какие подарки получили участники парада в Пекине
11:45
В Тюмени с юбилеем победы поздравили ветеранов Второй мировой войны
11:43
Ким Чен Ын раскрыл, когда отношения с Россией начали стремительно развиваться
11:41
Роботы и система компьютерного зрения: когда в Кургане пройдет грандиозный форум с IT-компаниями
11:39
Лавров, Ушаков и Козлов вошли в делегацию на переговорах Путина и Ким Чен Ына
11:39
От эмиграции до культового статуса благодаря мему: автору хита «Третье сентября» Михаилу Шуфутинскому — 77
11:37
Власти разрешили поменять проект нового ЖК возле озера в Челябинске. Скрин
11:37
В Кургане перенесен оперный концерт в рамках фестиваля «От Востока до Запада»
11:35
Подростки окружили и избили заслуженного тренера в Свердловской области
11:35
Пермский педуниверситет снова отправил преподавателей в Африку
11:34
Ким Чен Ын высоко оценил сотрудничество с Россией по всем направлениям
11:33
Челябинка через суд взыскала деньги за жару в купе поезда из Анапы
11:32
Крупный китайский бренд спортивной одежды и обуви откроет первый магазин в Перми
11:31
В ЯНАО резко вырос спрос на домашний интернет
11:30
Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным
11:28
Минтарифов Пермского края укрепилось работником прокуратуры
11:28
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за совместную борьбу с неонацизмом
11:27
В Тюмени произошла авария с «перевертышем». Видео
11:27
Роботизацию челябинских заводов хотят поднять за пятилетку в восемь раз. Фото
11:26
Свердловская область стала лидером по строительству в УрФО — на него потратили миллиарды
11:26
В Челябинске откроют семь картофельных ярмарок
11:24
В Тюмени разгрузят проблемный тракт, расширив дорогу до четырех полос
11:24
В Челябинске бесплатно покажут фильмы фестиваля «Время наших героев»
11:24
Банк России отозвал лицензию у Таврического Банка в Петербурге
11:22
В Курганской области мать четырех детей зарезала ножом сожителя
11:22
Ким Чен Ын: отношения КДНР и России должны соответствовать современным вызовам
11:22
Путин отметил героизм военных КНДР при освобождении Курской области
11:20
Путин раскрыл подробности участия корейских военных в освобождении Курской области
11:18
В Копейске будут судить директора «Донер Кебаб», задержанного с поличным
11:05
Преподаватели и студенты пермского вуза пожаловались на расписание занятий, составленное ИИ
11:03
Правительство выделило 100 млрд рублей на льготную ипотеку
11:00
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* внезапно пришел на суд к бывшему милиционеру
11:00
В ХМАО суд продлил до ноября домашний арест экс-мэру Сургута Филатову
10:59
Путин заявил, что рад возможности провести переговоры с Ким Чен Ыном в Пекине
10:59
Курганцу, устроившему смертельное ДТП с пожарной машиной, грозит большой срок. Видео
1
10:58
На одной из улиц в центре Челябинска частично закроют движение. Карта
10:58
МИД РФ поставил Западу ультиматум по Украине
10:58
В Магнитогорске врач через сотрудника военкомата помог призывнику с «правильным» диагнозом
10:57
Чеферин выступил против отстранения российских спортсменов
10:56
Тело пропавшего тундровика в ЯНАО обнаружили после двух дней поисков
10:55
В Тюмени спасают малышку-енота, которой нужна донорская кровь. Фото
10:53
Путин отметил участие военных КНДР в освобождении Курской области
10:51
Встреча Путина и Ким Чен Ына началась в резиденции Дяоюйтай. Видео
10:50
В Нижневартовске показали Театр юного зрителя после реконструкции. Фото
10:50
Банк России отозвал лицензию «Таврического банка»
10:50
Когда в Тюмени начнется и закончится дождь. Скрин
10:47
Захарова обозначила гарантии безопасности для Украины, которыми уже располагает Киев
10:46
Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры в одной машине. Видео
10:45
«Я календарь переверну и снова»: как песня Шуфутинского покорила интернет, мемы и флешмобы
10:44
На челябинских выборах начали работать участковые комиссии. Инфографика
10:42
ЦБ не поддержал ограничения для россиян на вывоз золота из страны
10:40
Минобороны РФ требует более 92 млн рублей с пермского телефонного завода
10:38
Путин и Ким Чен Ын начали встречу в Китае
10:35
Самозапрет на выдачу кредитов и сим-карт теперь можно установить в МФЦ Пермского края
10:35
Захарова обратила внимание на особый интерес США к российским технологиям
10:34
Клещи массово нападают на свердловчан, число пострадавших растет сотнями
10:33
Свердловскому адвокату по резонансным делам подкинули похоронный венок. Фото, видео
10:32
Место для встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына уже подготовлено
10:31
Ефремов развелся со своей пятой женой после 23 лет брака
10:30
Курганцы простились с командиром мотострелков Деревягиным, погибшим на СВО. Фото
10:26
Арбузы, мед и саженцы: что можно будет купить на ярмарке в Кургане от местных брендов
10:24
Путин и Алиев обменялись рукопожатиями в Пекине. Видео
10:23
МИД РФ не исключил вину Запада в ударах Киева по нефтепроводу «Дружба»
10:22
Политолог Блохин раскрыл, что ждет Украину после саммита ШОС
10:21
В ЯНАО пойдет под суд бизнесмен, обманувший чиновников на 300 тысяч рублей
10:21
В Тюмени изменят маршрут автобуса. Схема
10:21
Десять тысяч человек и сотни единиц техники: как прошел парад Победы в Китае. Фоторепортаж
10:16
В ХМАО осудят подростка-лжеминера, звонившего с телефона друга
10:15
В ЯНАО девушка попалась на покупке наркотиков и отправилась в колонию
10:15
В Челябинской области не хватает шахтеров
10:15
Центр в стиле русских сказок у нового зоопарка в Перми начнут строить в 2026 году
10:14
Над Россией уничтожено 105 дронов ВСУ за ночь
10:13
Вирусолог предупредил россиян о раннем пике заболеваемости
10:08
Киев сводит на нет все попытки Трампа урегулировать конфликт
10:08
В Златоусте вспыхнуло здание частного предприятия. Фото
10:06
Московского пенсионера обвинили в подготовке к теракту с помощью дронов
10:03
Задержки рейсов в России 3 сентября 2025: информация к этому часу, онлайн-табло
10:00
«Кармен» и «Золушка»: на фестиваль «От Востока до Запада» в Курган приедут звезды оперы
09:59
Екатеринбург встал в огромные пробки из-за ливня, а цены на такси взлетели. Скрин
09:58
Под Тюменью восьмиклассница и пьяный подросток на питбайке попали под машину
09:57
LeFigaro: Китай лидирует на мировой арене на фоне ослабленных США
09:57
В МИД РФ высказались о заинтересованности США в переговорах по Украине
09:57
Росгвардейцу из ЯНАО отказали в выплатах перед отправкой в зону СВО
09:52
В ХМАО пьяный отец избил младенца, разозлившись на плач
09:50
Фудкорт и спортзал: в Тюмени обновят ТЦ в центре города
09:49
В «Аэрофлоте» рассказали, почему отменяют рейсы из Челябинска в Москву и обратно
09:46
В Сургуте автомобиль сбил маму с дочкой. Фото
09:45
Мощный сигнал Западу: как мировые СМИ описывают парад в Пекине с участием Путина
09:45
Жители ХМАО массово отказываются от покупки загородных домов
09:44
Захарова обозначила сроки нового раунда переговоров РФ и Украины
09:43
Кремль опубликовал самые яркие кадры с парада в Пекине
09:37
Губернатор Моор: «Общими усилиями мы можем противостоять угрозе терроризма»
09:33
Захарова: Россия и США заинтересованы в устранении противоречий между ними
09:33
Россия для продолжения диалога с Украиной ждет от Киева определенных действий
09:32
В Кургане временно отключат воду по 327 адресам. Список
09:29
Профессионалы vs любители: редактор URA.RU проверил на себе, как проходят массовые забеги в ЯНАО
09:24
WP: Си Цзиньпин демонстрацией нового оружия в Пекине дал сигнал США
09:16
Скандальную наливайку в Кургане превратят в языковую школу. Инсайд
09:14
Опубликовано полное видео военного парада, который прошел в Пекине
09:10
В Доме народных собраний в Пекине разместили стол с инсталляцией Китайской стены
09:10
Украина атаковала РФ сотней беспилотников
09:10
Рощи, озера и богатая история: чем свердловчан привлекает парк «Бажовские места»
09:05
Чем запомнился курганцам полковник полиции Найда, уехавший в ЛНР
09:03
Охотник из ЯНАО попал под суд за убийство лосей
09:02
Путин прибыл на торжественный прием после парада в Пекине. Видео
09:00
Глава ямальского реготделения ЛДПР начал инспекционную поездку по ключевым муниципалитетам ЯНАО: Выборы 2025
08:55
Слюсарь подтвердил проблемы на жд-станции после атаки БПЛА на Ростовскую область
08:52
Кремль опубликовал фото мировых лидеров, сделанные перед началом парада в Пекине
08:50
На Урале женщина пытается забеременеть от погибшего на СВО офицера
08:48
Туристам в Пермском крае предлагают избинг по рекордно низким ценам. Фото
08:46
Два десятка пассажирских поездов задерживаются из-за атаки БПЛА на Ростовскую область
08:44
Захарова: введение авиарейсов между РФ и США станет новым этапом сотрудничества
08:38
Захарова сделала заявление о следующем раунде переговоров России и США
08:30
В Новосибирске мужчина украл у ребенка более миллиона рублей
08:30
В Кургане обсуждают появление нового замдиректора в департаменте экономики. Инсайд
08:25
Во время вторжения в Курскую область ВСУ избавлялись от свидетелей своих преступлений
08:23
Шуфутинский объявил 3 сентября народным праздником
08:20
Глава «Сургутнефтегаза» Богданов назначил нового первого зама
08:20
Как не заболеть в первые дни учебы: советы родителям от главного эпидемиолога Екатеринбурга
08:15
Российская альпинистка назвала главные «горы-убийцы» на планете
08:15
В Тюменской области после ночных заморозков придут дожди
08:08
Россиянам напомнили о штрафах за неуплату имущественных налогов
08:03
Китай продемонстрировал на параде ядерную триаду
07:56
В США поставили Украину перед непростым выбором
07:52
Парад в Пекине завершился спустя 1,5 часа. Видео
07:51
Липовой: объекты НАТО в Финляндии станут главной целью в случае конфликта с РФ
07:48
В ХМАО подскочила популярность Сургута для бизнес-поездок
07:45
Из курганского УМВД в Луганск уехал главный по работе с мигрантами
07:41
Китай на параде показал ядерную ракету DF-5C с радиусом поражения во всю планету
07:40
На параде в Пекине выпустили 80 тысяч голубей мира. Видео
07:40
ИИ построил на месте «канавы» в центре Тюмени парк аттракционов. Фото
07:35
Парад в Пекине завершился
07:29
ВСУ совершили массированную атаку по регионам России: карта атак БПЛА 3 сентября
07:18
Парад в Пекине открылся пролетом 28 вертолетов. Видео
07:11
В Перми ответственную за ремонт Чусовского моста компанию возглавил экс-чиновник
07:10
В Тюмени взлетел спрос на риелторов
07:09
Исполнитель песни «Третье сентября» Шуфутинский попал в базу «Миротворца»*
07:03
Ким Чен Ын пригласил Лукашенко в Северную Корею
06:59
В Госдуме рассказали о бесплатной услуге для водителей
06:50
Си Цзиньпин: человечество стоит перед выбором между войной и миром
06:46
Си Цзиньпин выехал на смотр военной техники перед парадом Победы. Видео
06:45
Ливни накроют Свердловскую область
06:40
Си Цзиньпин призвал превратить своих солдат в армию мирового класса
06:40
Трамп попросил передать «привет» Путину и Ким Чен Ыну на параде в Пекине
06:30
В зоне СВО погиб 40-летний боец Андрей Реутов из Пермского края
06:29
Путин занял место на параде в Пекине рядом с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
06:25
ХМАО несколько дней ждут заморозки до 0 градусов
06:23
Си Цзиньпин поблагодарил ветеранов Второй мировой войны на параде в Пекине
06:20
На Тяньаньмэнь прогремели 80 залпов к годовщине победы в войне с фашизмом
06:12
Восемьдесят трубачей и торпеда для США: как Китай готовился к параду в честь 80-летия Победы. Фото, видео
06:03
Началась прямая трансляция парада в Пекине с участием Путина
05:58
В Кургане археологи нашли загадочные куклы, которые хотели запретить в Германии. Фото
05:55
На Ямале простились с героем СВО, удостоенным пяти наград. Фото
05:54
Конгресс США опубликовал 33 тысячи документов по делу Эпштейна
05:53
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын побеседовали перед парадом в Пекине
05:50
В Китае проходит парад Победы: главное от корреспондентов URA.RU с места событий. Онлайн-трансляция
05:40
Россиянам напомнили новые правила покупки смартфонов
05:30
Журналисты заметили неожиданного постояльца в отеле Пекина перед парадом. Фото
05:30
Путин приехал на военный парад в Пекине
05:30
Главврач проинспектировал работу подчиненных в отдаленном районе ЯНАО
05:13
Свердловская область заняла высокое место в необычном федеральном топе
04:59
Пермское заведение из лонг-листа лучших баров России выставили на продажу
04:51
В ХМАО ветеран Великой Отечественной войны отметила свое 95-летие. Фото
04:36
Лавров призвал к новой системе гарантий безопасности РФ и Украины
04:32
В Германии предложили взыскать компенсации за взрывы «Северных потоков»
04:20
Пермякам объяснили, кто из животных последним переедет в новый зоопарк
04:19
Суд конфисковал 10 зарубежных квартир экс-чиновника Фролова
04:14
Проект обновленной «Покровской ярмарки» показали курганцам. Фото
04:12
Жители отдаленного села смогут переехать в Салехард по окружной программе
04:02
В МИД высказали позицию России по мирным переговорам с Украиной
03:54
В МИД РФ призвали признать новые территориальные реалии на Украине
03:51
Бывший гендиректор КБ «Роскосмоса» арестован в Москве
03:32
В аэропорту Екатеринбурга массово задерживают и отменяют рейсы. Скрин
03:31
В Тобольске на весь день изменят движение через железнодорожный переезд. Карта
03:29
Курганец выловил 14 щук за два часа на хитрую приманку. Фото
03:19
В Минздраве призвали проверить россиян на опасное заболевание
03:14
Дело сына британского лорда оставили в Ленинском районном суде Перми
03:09
Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Кузнецова хотят выдать Германии
03:08
Тюменцев предупредили об опасности на трассе
03:04
Юбилейный ВЭФ-2025 стартует на острове Русском во Владивостоке
03:00
В Китае готовятся к параду, на котором будут Путин, Ким Чен Ын и Цзиньпин: онлайн-трансляция
02:46
«Приезжайте и забирайте»: челябинцам предлагают бесплатно большой урожай яблок. Скрин
02:31
Росавиация временно приостановила работу аэропортов РФ: в какие регионы летят дроны. Онлайн-трансляция
02:20
«Укладывать рельсы должны немцы»: почему сорвалось строительство железной дороги Шадринск-Звериноголовское
02:20
Не пустили москвичей: застраивать обширную территорию у жд-вокзала будет пермский девелопер
02:18
Трамп пошутил над инцидентом с самолетом фон дер Ляйен
02:04
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
01:59
Большую автостоянку продают в Кургане
01:56
Небо над Свердловской областью окрасилось в яркие цвета. Фото
01:48
Трамп сообщил об уничтожении корабля наркокартеля из Венесуэлы
01:40
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
01:35
Трамп пошутил на фоне слухов о своей смерти, вспомнив про Байдена
01:35
В Москве разбираются с нападением бригады мигрантов на челябинца
01:31
Над регионами России сбили 27 украинских дронов
01:28
В Тюмени подростку грозит уголовный срок за непристойные речи в адрес женщины
01:24
Глава «Макдоналдса» Кемпчински: аура вокруг Америки померкла
01:14
ИКИ РАН: над Россией начались сильные полярные сияния. Фото
01:13
Трамп отказался снижать пошлины в отношении Индии
01:08
Парламент Республики Сербской избрал новое правительство
01:03
Трамп считает, что США обогнали РФ и Китай в космической гонке
00:56
В городе ЯНАО началось строительство канатной дороги. Фото
00:54
Трамп заявил о планах сменить позицию по Украине
00:50
ВСУ потеряли сотни бойцов в Сумской области
00:42
Дикарь в Екатеринбурге устроил дебош в магазине и украл телефон продавщицы
00:31
Трампа шокировали новые данные по Украине
00:30
Власти Украины решили не прекращать мобилизацию в случае перемирия с РФ
00:19
Трамп впервые появился на публике на фоне слухов о его смерти
00:15
В ХМАО дебошир проведет несколько суток под арестом за поджог петарды
00:09
Трамп честно признался, почему хочет остановить конфликт на Украине
00:01
Песков объяснил слова Фицо про жабу на дне колодца
