Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной таможенной службы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Ягодкину от должности замглавы Федеральной таможенной службы. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правовых актов.
«Освободить Ягодкину Елену Владимировну от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы по ее просьбе», — говорится в документе. Он опубликован 3 сентября.
В марте 2024 года Ягодкину арестовали на два месяца за превышение должностных полномочий. Сообщалось, что она проводила махинации с акцизными марками. Ущерб от ее действий может достигать 1,2 млрд рублей. Последний раз суд продлил ей меру пресечения до 6 декабря.
