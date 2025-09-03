В РФ поставили ультиматум Зеленскому по поводу мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам проявить инициативу и приехать в Россию для переговоров на предложенных ему условиях, если он действительно хочет завершить конфликт. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Если он и в самом деле намерен закончить войну, чтобы сохранить свое население — то должен сам проявлять инициативу и приезжать в Россию на тех условиях, что будут ему предложены. Не хочет — пусть от него этого добиваются Соединенные Штаты», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости. Он отметил, что Россия готова к переговорам даже несмотря на отсутствие у Зеленского официальных полномочий, так как его президентский срок истек еще в мае 2024 года.
Журавлев напомнил, что в истории уже были прецеденты подписания капитуляции не главами государств. В частности, в 1945 году капитуляцию Германии подписывал не Адольф Гитлер. Журавлев добавил, что если Зеленский не приедет на переговоры, российская сторона «продолжит СВО», а для подписания соглашения найдется кто-то другой.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию конфликта и выдвигает свои условия, несмотря на поражения на фронте. Также сообщалось, что, по данным западных СМИ, Зеленский якобы готов обсуждать прекращение огня по текущей линии фронта, чтобы не выводить войска из Донбасса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.