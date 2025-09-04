Арестованный в Азербайджане россиянин женился, находясь в СИЗО

Житель Калининграда Илья Безуглый, находящийся под стражей в следственном изоляторе Баку, зарегистрировал брак со своей девушкой прямо в стенах СИЗО. Об этом сообщил отец арестованного Игорь Безуглый.
«Нас не пускали. Сын расписался со своей девушкой в СИЗО, консул зарегистрировал брак. Ждем, когда порешают в верхах», — сообщил Игорь Безуглый в беседе с РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что освобождение российских граждан в Азербайджане представляет собой значимый этап на пути к восстановлению и развитию двусторонних связей между Москвой и Баку. По словам Захаровой, российская сторона направила официальный запрос по поводу состояния здоровья граждан, однако ответ не поступил.
В июне власти Баку провели серию задержаний российских граждан в ответ на аресты выходцев из Азербайджана, произошедшие в Екатеринбурге. По различным сообщениям, в ходе этой операции были взяты под стражу порядка 10 россиян, в числе которых оказались журналисты радио «Sputnik Азербайджан», представители бизнес-сообщества и рядовые гражданские лица.
