Челябинский суд назначил югорчанке компенсацию за смерть сестры-близнеца

Суд назначил выплатить женщине 461 тысячу рублей
Суд назначил выплатить женщине 461 тысячу рублей Фото:

Южноуральский горсуд Челябинской области поручил выплатить жительнице ХМАО компенсацию за смерть сестры-близнеца под колесами автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в общей сложности женщине назначили выплату в 461 тысячу рублей.

«Суд частично удовлетворил исковое заявление, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, расходы на организацию похорон в размере 30 тысяч рублей, на поминальный обед в размере 14 тысяч рублей, на изготовление памятника и благоустройство места захоронения в размере 74 тысяч рублей, транспортные расходы в размере 5 753 рублей 40 копеек, судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 30 тысяч рублей, по оплате государственной пошлины в размере 7 713 рублей. Данное решение не вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Не исключено, что решение будет оспориваться. Так как в судебном заседании ответчик возражал против удовлетворения исковых требований. Он пояснил, что сестра югорчанки вышла на дорогу из-за выезжающего с парковочного кармана автомобиля. Поэтому он не смог своевременно отреагировать.

Авария случилась в декабре 2024 года на улице Космонавтов в Южноуральске. Водитель сбил пешехода, не заметив его на дороге. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

