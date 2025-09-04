Гости ВЭФ-2025 могут попробовать борщ с олениной и закуску из папоротника

Закуска из папоротника, борщ с олениной, чебуреки с крабом и соусом из черемши вошли в специальное меню для гостей Восточного экономического форума (ВЭФ), который стартовал во Владивостоке. Необычные блюда представлены на площадке рыбного рынка. Об этом сообщают журналисты с месте событий.
Среди интересных блюд также есть дальневосточный плов с морепродуктами, русские блины со сметаной и десерт «Дюшес в карамели», пишет RT. Кроме того, участники ВЭФ могут попробовать ломоть и пельмени с олениной, чипсы из ламинарии с морской солью и северными травами и русские харумаки с креветками.
Ранее в ходе рабочей поездки во Владивосток президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового филиала Национального центра «Россия». Экспозиция учреждения стала первым пунктом в расписании президента на ВЭФ. Глава государства прибыл к причалу на автомобиле Aurus, после чего пересел на катер «Ураган». На борту его встретил капитан судна, который поприветствовал президента и пожал ему руку. Далее Путин направился на остров Русский, где расположен новый филиал центра.
