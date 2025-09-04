Гости ВЭФ-2025 могут попробовать борщ с олениной и закуску из папоротника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В меню ВЭФ-2025 есть борщ с олениной
В меню ВЭФ-2025 есть борщ с олениной Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Закуска из папоротника, борщ с олениной, чебуреки с крабом и соусом из черемши вошли в специальное меню для гостей Восточного экономического форума (ВЭФ), который стартовал во Владивостоке. Необычные блюда представлены на площадке рыбного рынка. Об этом сообщают журналисты с месте событий.

Среди интересных блюд также есть дальневосточный плов с морепродуктами, русские блины со сметаной и десерт «Дюшес в карамели», пишет RT. Кроме того, участники ВЭФ могут попробовать ломоть и пельмени с олениной, чипсы из ламинарии с морской солью и северными травами и русские харумаки с креветками.

Ранее в ходе рабочей поездки во Владивосток президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового филиала Национального центра «Россия». Экспозиция учреждения стала первым пунктом в расписании президента на ВЭФ. Глава государства прибыл к причалу на автомобиле Aurus, после чего пересел на катер «Ураган». На борту его встретил капитан судна, который поприветствовал президента и пожал ему руку. Далее Путин направился на остров Русский, где расположен новый филиал центра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Закуска из папоротника, борщ с олениной, чебуреки с крабом и соусом из черемши вошли в специальное меню для гостей Восточного экономического форума (ВЭФ), который стартовал во Владивостоке. Необычные блюда представлены на площадке рыбного рынка. Об этом сообщают журналисты с месте событий. Среди интересных блюд также есть дальневосточный плов с морепродуктами, русские блины со сметаной и десерт «Дюшес в карамели», пишет RT. Кроме того, участники ВЭФ могут попробовать ломоть и пельмени с олениной, чипсы из ламинарии с морской солью и северными травами и русские харумаки с креветками. Ранее в ходе рабочей поездки во Владивосток президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового филиала Национального центра «Россия». Экспозиция учреждения стала первым пунктом в расписании президента на ВЭФ. Глава государства прибыл к причалу на автомобиле Aurus, после чего пересел на катер «Ураган». На борту его встретил капитан судна, который поприветствовал президента и пожал ему руку. Далее Путин направился на остров Русский, где расположен новый филиал центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...