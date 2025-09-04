Пострадавшие от взрыва дома в Саратове не могли получить выплаты больше месяца

Жители пострадавших домов от взрыва газа в Саратове столкнулись с трудностями при получении положенных компенсаций. Выплаты задерживались более месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«Проверка показала, что должностные лица ненадлежащим образом реализовывали полномочия при осуществлении компенсационных выплат», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла официальное представление главе администрации Саратова.
После вмешательства прокуратуры ситуация с выплатами сдвинулась с мертвой точки. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал распоряжение, касающееся выплат пострадавшим. Гражданам начали перечислять положенные компенсационные средства.
В Саратове продолжается расследование трагедии, произошедшей 25 июля в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова. В результате взрыва газа в подъезде дома №2 погибли семь человек, среди которых был ребенок. Кроме того, значительные повреждения получил и соседний дом №4. Сразу после происшествия в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о небезопасном оказании услуг.
