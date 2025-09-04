Пострадавшие от взрыва дома в Саратове не могли получить выплаты больше месяца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура внесла официальное представление главе администрации Саратова
Прокуратура внесла официальное представление главе администрации Саратова Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Жители пострадавших домов от взрыва газа в Саратове столкнулись с трудностями при получении положенных компенсаций. Выплаты задерживались более месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Проверка показала, что должностные лица ненадлежащим образом реализовывали полномочия при осуществлении компенсационных выплат», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла официальное представление главе администрации Саратова.

После вмешательства прокуратуры ситуация с выплатами сдвинулась с мертвой точки. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал распоряжение, касающееся выплат пострадавшим. Гражданам начали перечислять положенные компенсационные средства.

В Саратове продолжается расследование трагедии, произошедшей 25 июля в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова. В результате взрыва газа в подъезде дома №2 погибли семь человек, среди которых был ребенок. Кроме того, значительные повреждения получил и соседний дом №4. Сразу после происшествия в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о небезопасном оказании услуг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители пострадавших домов от взрыва газа в Саратове столкнулись с трудностями при получении положенных компенсаций. Выплаты задерживались более месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. «Проверка показала, что должностные лица ненадлежащим образом реализовывали полномочия при осуществлении компенсационных выплат», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла официальное представление главе администрации Саратова. После вмешательства прокуратуры ситуация с выплатами сдвинулась с мертвой точки. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал распоряжение, касающееся выплат пострадавшим. Гражданам начали перечислять положенные компенсационные средства. В Саратове продолжается расследование трагедии, произошедшей 25 июля в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова. В результате взрыва газа в подъезде дома №2 погибли семь человек, среди которых был ребенок. Кроме того, значительные повреждения получил и соседний дом №4. Сразу после происшествия в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о небезопасном оказании услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...