04 сентября 2025

Экс-главу челябинской правительственной корпорации Атаманченко ждет суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Атаманченко готовится вновь предстать перед судом
Владимир Атаманченко готовится вновь предстать перед судом Фото:
новость из сюжета
В Челябинске ФСБ и СК задержали гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко

Задержанного ФСБ экс-главу ЮУ КЖСИ (крупнейшая стройкорпорация, подконтрольная правительству Челябинской области – прим. URA.RU) Владимира Атаманченко ждет суд по делу о злоупотреблении полномочиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следственные мероприятия завершены.

«Следственными органами СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО ЮУ КЖСИ, обвиняемого по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствием собрана достаточная доказательная база», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы направлены в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу. Имущество обвиняемого на сумму свыше 12,2 млн рублей остается под арестом.

Атаманченко задержали в мае 2024 года. Изначально его обвиняли в растрате. Следствие считало, что в период с ноября 2021 года по август 2023 года менеджер получил заем в корпорации на сумму 34,3 млн рублей. При этом потратил его на личные цели. В ходе расследования дело было переквалифицировано на злоупотребление должностными полномочиями.

Это уже второй суд для Атаманченко. В апреле 2024 года он отделался судебным штрафом в 40 тысяч за то, что взял и вовремя не вернул заем в 10 млн рублей. По итогу задолженность была погашена, а дело в отношении менеджера прекращено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанного ФСБ экс-главу ЮУ КЖСИ (крупнейшая стройкорпорация, подконтрольная правительству Челябинской области – прим. URA.RU) Владимира Атаманченко ждет суд по делу о злоупотреблении полномочиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следственные мероприятия завершены. «Следственными органами СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО ЮУ КЖСИ, обвиняемого по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствием собрана достаточная доказательная база», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы направлены в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу. Имущество обвиняемого на сумму свыше 12,2 млн рублей остается под арестом. Атаманченко задержали в мае 2024 года. Изначально его обвиняли в растрате. Следствие считало, что в период с ноября 2021 года по август 2023 года менеджер получил заем в корпорации на сумму 34,3 млн рублей. При этом потратил его на личные цели. В ходе расследования дело было переквалифицировано на злоупотребление должностными полномочиями. Это уже второй суд для Атаманченко. В апреле 2024 года он отделался судебным штрафом в 40 тысяч за то, что взял и вовремя не вернул заем в 10 млн рублей. По итогу задолженность была погашена, а дело в отношении менеджера прекращено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...