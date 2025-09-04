Экс-главу челябинской правительственной корпорации Атаманченко ждет суд

Владимир Атаманченко готовится вновь предстать перед судом

Задержанного ФСБ экс-главу ЮУ КЖСИ (крупнейшая стройкорпорация, подконтрольная правительству Челябинской области – прим. URA.RU) Владимира Атаманченко ждет суд по делу о злоупотреблении полномочиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следственные мероприятия завершены. «Следственными органами СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО ЮУ КЖСИ, обвиняемого по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствием собрана достаточная доказательная база», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В Челябинске ФСБ вновь задержала экс-директора ЮУ КЖСИ Атаманченко

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы направлены в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу. Имущество обвиняемого на сумму свыше 12,2 млн рублей остается под арестом. Атаманченко задержали в мае 2024 года. Изначально его обвиняли в растрате. Следствие считало, что в период с ноября 2021 года по август 2023 года менеджер получил заем в корпорации на сумму 34,3 млн рублей. При этом потратил его на личные цели. В ходе расследования дело было переквалифицировано на злоупотребление должностными полномочиями. Это уже второй суд для Атаманченко. В апреле 2024 года он отделался судебным штрафом в 40 тысяч за то, что взял и вовремя не вернул заем в 10 млн рублей. По итогу задолженность была погашена, а дело в отношении менеджера прекращено.

