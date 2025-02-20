Новое здание Пермской галереи начнут передавать музейщикам летом

Новое здание Пермской художественной галереи планируется достроить в июне 2025 года. Еще через четыре месяца его передадут музейщикам. Такие сроки обозначены в документах к поправкам в бюджет Пермского края. Более пяти млн рублей власти планируют потратить на содержание здания в течение четырех месяцев — в период, когда будет идти процесс передачи помещений коллективу учреждения.
«Предлагается предусмотреть средства на содержание объекта „Здание Пермской художественной галереи“ в сумме 5 млн 178 тыс. 500 рублей. Потребность возникла в связи планируемым вводом объекта в июне 2025 года. На период выполнения мероприятий по передаче объекта эксплуатирующей организации необходимо поддержание требуемых условий внутреннего климата, обеспечения здания водоснабжением и водоотведением, охраны объекта. Средства на содержание объекта требуются на четыре месяца», — говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о поправках в бюджет Пермского края. Документ есть в распоряжении URA.RU.
Таким образом галерея начнет переезжать на новое место осенью, после чего будет готовить экспозиции. О том, что музей откроется для посетителей уже в 2025 году осенью прошлого года говорила министр культуры Прикамья Алла Платонова. Изначально его открытие на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» планировали на 2023 год.
Сейчас Пермская художественная галерея находится во временном помещении. В декабре 2023 года музей освободил площади Спасо-Преображенского собора, так как задние передали РПЦ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!