На вокзалах усилили контроль после побега зеков из СИЗО Екатеринбурга

После побега двух заключенных из екатеринбургского СИЗО-1 на вокзале в Невьянске (Свердловская область) усилили режим безопасности. Полицейские проверяют все автобусы, а также некоторые электрички, сообщил URA.RU местный житель.
«Теперь постоянно полицейские дежурят. Проверяют абсолютно все. Один из беглецов из Кировграда, поэтому междугородний маршрут осматривают особенно внимательно. Все на ушах стоим», — рассказал собеседник агентства.
Мэр Кировграда Александр Оськин заявил URA.RU, что не заметил, чтобы в городе резко увеличилось число патрулей. «Мы эту тему с начальником полиции не обсуждали. Визуально не вижу, чтобы какие-то меры были приняты. Проезжал мимо автобусной станции и в городе патрулей больше не стало», — пояснил чиновник. Градоначальники Алексей Стасенок (Североуральск) и Александр Берчук (Невьянск) пока не располагают информацией об усилении мер безопасности.
«Общественные организации, избирательные участки и так обеспечиваются мерами антитеррористической защищенности с решениями областного штаба. Работа проводится на постоянной основе», — поделился мэр Березовского Евгений Писцов.
Ранее появились слухи, что парней якобы могли видеть в садах на Уралмаше и в районе Богдановича. 3 сентября силовиков стянули к Палкинскому Торфянику. По неофициальным данным, там на берегу нашли палатку, которая может принадлежать беглецам. 4 сентября поиски также ведутся в Первоуральске.
Заключенные были под стражей с мая 2023 года — после попытки поджога военкомата. В прошлом году суд приговорил их к длительным срокам в колонии. Скорее всего, в СИЗО-1 они ожидали этапирования. Подробнее о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU.
