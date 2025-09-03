Что происходит в поселке под Екатеринбургом, где силовики развернули поиски арестантов. Фото, видео

В поселке Палкинский Торфяник, где ищут беглых зеков, раздают ориентировки
Силовики прочесывают лес возле поселка
новость из сюжета
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

В поселке Палкинский Торфяник (Свердловская область), где силовики развернули масштабную операцию по розыску двух сбежавших из СИЗО-1 арестантов, массово раздают ориентировки. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Каждую из проезжающих мимо места операции машин сотрудники полиции тщательно досматривают, проверяют багажники. Водителям раздают ориентировки, а также интересуются целью визита в поселок.

Предположительно, в районе поселка нашли вещи арестантов Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов), поэтому там оперативно организовали поиски. Беглецы находятся в федеральном розыске. За информацию об их местонахождении в свердловском ГУФСИН объявили денежное вознаграждение. Из особых примет зеков называют темную одежду и кепки.

Ранее появились слухи, что парней якобы могли видеть на Уралмаше. А жители Богдановича (Свердловская область) говорили URA.RU, что якобы видели зеков на местном кладбище.

Заключенные были под стражей с мая 2023 года — после попытки поджога военкомата. По данным следствия, парней могли завербовать представители ВСУ. Осенью прошлого года суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима. Вероятно, в СИЗО-1 они ожидали этапирования. Подробнее о побеге, — в отдельном сюжете URA.RU.

