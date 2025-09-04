Макрон несколько раз погладил Зеленского по спине на встрече в Париже. Видео

Зеленский прибыл в Париж на встречу «коалиции желающих»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский прибыл в Париж, где состоится встреча «коалиции желающих»
Зеленский прибыл в Париж, где состоится встреча «коалиции желающих» Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже для участия во встрече так называемой «коалиции желающих». У входа в резиденцию его поприветствовал президент Франции Эммануэль Макрон, который несколько раз дружески похлопал Зеленского по спине.

«Макрон нежно гладит Зеленского по спине — где-то в сторонке негодует Брижит (Макрон — супруга французского лидера — прим. URA.RU)», — сказано в сообщении telegram-канала Ruptly. Предполагается, что в сегодняшнем мероприятии «коалиции желающих» примут участие делегаты из 39 государств, как в очном, так и в дистанционном формате.

Среди участников, которые будут присутствовать лично, помимо Зеленского и Макрона ожидается и спецпредставитель главы Белого дома Стив Уиткофф. Впоследствии запланирован телефонный разговор лидеров с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает The New York Times, среди тем, которые планируется обсудить, значатся вопросы урегулирования ситуации на Украине, а также вероятность направления европейских военных подразделений на территорию страны. В то же время Германия рассматривает вариант перемещения части своих инструкторов, занимающихся подготовкой украинских солдат, на польскую территорию.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров встретились в Париже с Уиткоффом. Стороны, в частности, обсудили обеспечение гарантий безопасности для Украины, усиление санкционного давления на Россию и возвращение из плена украинских военнослужащих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже для участия во встрече так называемой «коалиции желающих». У входа в резиденцию его поприветствовал президент Франции Эммануэль Макрон, который несколько раз дружески похлопал Зеленского по спине. «Макрон нежно гладит Зеленского по спине — где-то в сторонке негодует Брижит (Макрон — супруга французского лидера — прим. URA.RU)», — сказано в сообщении telegram-канала Ruptly. Предполагается, что в сегодняшнем мероприятии «коалиции желающих» примут участие делегаты из 39 государств, как в очном, так и в дистанционном формате. Среди участников, которые будут присутствовать лично, помимо Зеленского и Макрона ожидается и спецпредставитель главы Белого дома Стив Уиткофф. Впоследствии запланирован телефонный разговор лидеров с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает The New York Times, среди тем, которые планируется обсудить, значатся вопросы урегулирования ситуации на Украине, а также вероятность направления европейских военных подразделений на территорию страны. В то же время Германия рассматривает вариант перемещения части своих инструкторов, занимающихся подготовкой украинских солдат, на польскую территорию. Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров встретились в Париже с Уиткоффом. Стороны, в частности, обсудили обеспечение гарантий безопасности для Украины, усиление санкционного давления на Россию и возвращение из плена украинских военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...