Каласс впервые услышала о том, что СССР и Китай победили нацизм

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каллас: Слова Путина о победе СССР и Китая над нацизмом — это что-то новенькое
Каллас: Слова Путина о победе СССР и Китая над нацизмом — это что-то новенькое Фото:

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала «чем-то новеньким» слова президента РФ Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом. Ранее президент России заявил, что именно Москва и Пекин понесли самые тяжелые потери во Второй мировой войне и осуждают попытки пересмотра ее итогов.

«Россия обращалась к Китаю и говорила: „Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм“, а я подумала: „Окей, это что-то новенькое“. Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов», — сказала она на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС.

Ранее Путин в интервью агентству Синьхуа подчеркнул, что именно народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли самые тяжелые потери. Он заявил, что Москва и Пекин осуждают попытки пересмотра итогов войны и героизации нацистов.

Вопросы об интерпретации итогов Второй мировой войны регулярно становятся предметом обсуждения на международном уровне. Для России и Китая сохранение исторической памяти о победе над фашистской Германией и милитаристской Японией является принципиальным, особенно на фоне попыток западных стран пересмотреть роль СССР и Китая в этих событиях. Визиты Владимира Путина в Китай и совместные заявления с Пекином подчеркивают единую позицию двух стран по этому вопросу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава евродипломатии Кая Каллас назвала «чем-то новеньким» слова президента РФ Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом. Ранее президент России заявил, что именно Москва и Пекин понесли самые тяжелые потери во Второй мировой войне и осуждают попытки пересмотра ее итогов. «Россия обращалась к Китаю и говорила: „Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм“, а я подумала: „Окей, это что-то новенькое“. Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов», — сказала она на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС. Ранее Путин в интервью агентству Синьхуа подчеркнул, что именно народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли самые тяжелые потери. Он заявил, что Москва и Пекин осуждают попытки пересмотра итогов войны и героизации нацистов. Вопросы об интерпретации итогов Второй мировой войны регулярно становятся предметом обсуждения на международном уровне. Для России и Китая сохранение исторической памяти о победе над фашистской Германией и милитаристской Японией является принципиальным, особенно на фоне попыток западных стран пересмотреть роль СССР и Китая в этих событиях. Визиты Владимира Путина в Китай и совместные заявления с Пекином подчеркивают единую позицию двух стран по этому вопросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...