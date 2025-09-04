Каласс впервые услышала о том, что СССР и Китай победили нацизм

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала «чем-то новеньким» слова президента РФ Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом. Ранее президент России заявил, что именно Москва и Пекин понесли самые тяжелые потери во Второй мировой войне и осуждают попытки пересмотра ее итогов.
«Россия обращалась к Китаю и говорила: „Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм“, а я подумала: „Окей, это что-то новенькое“. Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов», — сказала она на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС.
Ранее Путин в интервью агентству Синьхуа подчеркнул, что именно народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли самые тяжелые потери. Он заявил, что Москва и Пекин осуждают попытки пересмотра итогов войны и героизации нацистов.
Вопросы об интерпретации итогов Второй мировой войны регулярно становятся предметом обсуждения на международном уровне. Для России и Китая сохранение исторической памяти о победе над фашистской Германией и милитаристской Японией является принципиальным, особенно на фоне попыток западных стран пересмотреть роль СССР и Китая в этих событиях. Визиты Владимира Путина в Китай и совместные заявления с Пекином подчеркивают единую позицию двух стран по этому вопросу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.