«Коалиция желающих» решила отправить своих военных на Украину

«Коалиция желающих» подтвердила готовность направить военных на Украину после заключения перемирия или установления мира. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Сегодня 26 стран официально обязались развернуть на Украине войска „...“ или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить эту поддержку на территории Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира», — сказал президент Франции. Его заявление прозвучало в прямом эфире телеканала France24.
Кроме того, он уточнил, что еще несколько государств продолжают обсуждать свою позицию, а всего встреча собрала представителей 35 стран. В ходе переговоров обсуждались детали возможного участия иностранных военных формирований в обеспечении безопасности и восстановления Украины в случае прекращения боевых действий.
Ранее европейские дипломаты выражали сомнения в возможности отправки войск Великобританией и Францией на Украину из-за политической и экономической нестабильности в этих странах. Переговоры по вопросу размещения иностранных военных подразделений на территории Украины ведутся с августа, и тогда около 10 государств уже были готовы поддержать Украину.
