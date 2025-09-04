Семь новых (из 15-ти закупленных) низкопольных трехсекционных трамваев 71-639 «Кастор» Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), входящего в госкорпорацию «Роскосмос», приехали в Екатеринбург. Все они в ближайшее время выйдут на маршрут №18 (пойдут через озеро Шарташ в Юго-Западный микрорайон). Сейчас они находятся в Западном трамвайном депо, которое с проверкой посетил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и мэр Алексей Орлов, сообщает корреспондент URA.RU.
«Семь штук сегодня-завтра выйдут на маршруты. В ближайшие месяц-два, когда завод завершит производство, еще восемь трехсекционных поступит. Поэтому, как мы и говорили, планово, правда, может быть, не теми темпами, которых хочется и мне, и жителям Екатеринбурга, но все равно их приобретаем, меняем. Замечательные трамваи, красивые, современные», — подчеркнул Паслер.
Первый «Кастор» пришел в Екатеринбург в 2024 году на обкатку. С мая он курсирует по маршруту №18. «Машина показала и зарекомендовала себя очень неплохо, мы ее выкупили. И Усть-Катавский завод выиграл конкурс на 15 трамваев, которые до конца года будут все уже поставлены в наш парк, выйдут на линии обслуживать наших пассажиров», — добавил Орлов.
«Кастор» разработан специально для магистральных маршрутов. Это означает, что он способен преодолевать большие расстояния. Вмещает до 261 пассажира (64 мест сидячих, есть отдельные для инвалидов). В трамвае установлена система климат-контроля, когда настраивается все автоматически, а не вручную. То есть водителю не нужно думать о том, какую задать температуру, как в салоне, так и у себя в кабине. Есть USB-разъемы для зарядки гаджетов и разные способы оплаты — через валидаторы, через систему быстрых платежей. Информация о безбилетниках водителю поступает тут же.
«После того, как пассажиры зашли на остановке, датчики на дверях их определяют. Проходит около минуты — столько времени дается на оплату проезда — и на экране в салоне высвечивается, сколько людей не оплатили проезд. Плюс, водителю приходит информация о количестве безбилетных пассажиров. Он по микрофону вежливо просит оплатить проезд, рассказывает о способах, как это сделать. Если наличка, то с ней можно обратиться к водителю», — рассказал URA.RU испытатель трамваев Западного депо Иван Расковалов.
Большую транспортную реформу в Екатеринбурге мэр Алексей Орлов и его зам Рустам Галямов проводят с 2024 года. В рамках поддержанной городскими властями программе массово закупаются новые автобусы, трамваи и троллейбусы, а перевозчики стали работать по более дорогим — брутто-контрактам. Заявленная цель всего этого — повышение качества обслуживания пассажиров.
