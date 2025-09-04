Неработающих мигрантов в Россию хотят пускать за деньги

В России предложили ввести платный режим пребывания для неработающих семей мигрантов. Соответствующий запрос от депутатов фракции «Новые люди» направлен министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.
«Просим вас поручить профильным департаментам МВД проработать вопрос о внесении изменений в миграционное законодательство, предусматривающих введение платного режима пребывания для неработающих семей мигрантов», — говорится в обращении. Оно оказалось в распоряжении агентства ТАСС.
Авторы инициативы подчеркнули, что семьи мигрантов пользуются инфраструктурой и социальными услугами, не внося прямого вклада в экономику. Введение платы, по их мнению, позволит сбалансировать интересы государства и общества, увеличить неналоговые доходы бюджета и стимулировать легальное трудоустройство.
Установление платного режима пребывания для этой группы иностранных граждан призвано обеспечить баланс интересов государства и общества, увеличить поступления в бюджет за счет неналоговых источников, а также содействовать легализации трудовой деятельности. Данная инициатива будет способствовать тому, чтобы семьи мигрантов официально устраивались на работу или занимались учебой, обеспечивая тем самым законные основания для их проживания в стране.
Ранее в России уже предпринимались шаги по ужесточению миграционного законодательства: с 1 июля 2025 года введены новые нормы контроля за пребыванием и трудовой деятельностью мигрантов, а депутаты ЛДПР предложили обязать иностранцев, лишенных гражданства, возмещать государству расходы на социальную поддержку и услуги. Эти инициативы направлены на повышение финансовой устойчивости бюджета и усиление контроля над использованием государственных ресурсов мигрантами.
