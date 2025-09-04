Bild: разговор с лидерами ЕС показал реальную позицию Трампа по России

Американский президент Дональд Трамп не намерен вводить новые санкции против России, несмотря на призывы европейских лидеров. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах. По данным издания, острый телефонный разговор между Трампом и главами государств ЕС, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, состоялся 3 сентября.
«Европейская сторона не ожидает, что Трамп согласится на санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг», — приводит газета мнение своих инсайдеров. В материале уточняется: американский лидер в ходе беседы выразил недовольство позицией ЕС по отношению к закупкам российской нефти.
Собеседники Bild уточнили, что в ходе обсуждения Трамп обвинил европейские страны в продолжении закупок российской нефти, что, по его мнению, помогает российской стороне. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась возразить и пояснила, что после начала СВО импорт нефти из России странами ЕС существенно сократился. В ответ представители США напомнили о поставках нефти в Венгрию и Словакию, а спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обвинил Европу в покупке российской нефти через Индию.
Bild отмечает, что после разговора европейские лидеры не рассчитывают на уступки со стороны Вашингтона. По данным газеты, обсуждение продолжится на встрече министров иностранных дел стран ЕС на следующей неделе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.