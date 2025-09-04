Bild: лидеры ЕС поспорили с Трампом по поводу России и санкций

Лидеры Евросоюза и президент США Дональд Трамп не смогли согласовать совместные действия по вопросу санкций против России. В ходе обсуждения Трампу сообщили, что из стран Евросоюза только Венгрия и Словакия продолжают импортировать российскую нефть. При этом спецпредставитель президента США Стив Виткофф обвинил европейские страны в покупке нефти через Индию, после чего лидеры ЕС предложили создать рабочую группу по антироссийским санкциям.
«В ходе разговора Трампу сообщили, что только Венгрия и Словакия импортируют российскую нефть. Стив Виткофф якобы обвинил Европу в покупке российской нефти через Индию. Когда Трамп перевел разговор на тему санкций против России, были предприняты попытки скоординировать совместный подход с американским президентом: европейцы предложили в течение 48 часов направить в Вашингтон своих представителей для создания рабочей группы по санкциям против России. Однако пока неясно, согласился ли на это Трамп», — сообщает немецкая газета Bild.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп не намерен вводить новые санкции против России, несмотря на призывы европейских лидеров. Европейские лидеры после этого не ожидают уступок от Вашингтона и планируют продолжить обсуждение вопроса на встрече министров иностранных дел ЕС.
