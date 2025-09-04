04 сентября 2025

В Российском союзе туриндустрии рассказали, как безвизовый режим с Китаем изменит жизнь россиян

Отмена виз между Россией и Китаем способна увеличить турпоток на 40%
Безвизовый режим с Китаем увеличит количество туристов в России, уверен Дмитрий Горин
Отмена виз способна увеличить туристический поток между Россией и Китаем на 30–40%. Об этом сообщил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Однозначно это приведет к росту туристического потока на 30-40 % примерно. Такие же цифры мы планируем и по росту туристического потока российских туристов в Китае», — рассказал Горин в беседе с корреспондентом URA.RU.

Вице-президент также отметил развитую транспортную инфраструктуру между Россией и Китаем. «Между нашими странами есть хорошее воздушное сообщение: еженедельно выполняется более 215 рейсов свыше 40 авиакомпаниями. Китайские туристы выбирают Москву, Санкт-Петербург, Иркутск и многие другие направления, маршруты самые разнообразные», — подчеркнул представитель Российского союза туриндустрии.

Кроме того, по словам Горина, отмена виз положительно скажется на бизнесе. После пандемии 80% поездок носили деловой характер, а теперь постепенно возвращается классический туризм. Он добавил, что за последние годы средний чек трат китайских туристов «существенно увеличился и достигает двух тысяч долларов на человека».

Ранее стало известно, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит безвизовый режим для граждан России. До этого визовые формальности считались одним из главных препятствий для поездок россиян в Китай, а эксперты отмечали, что нововведение может привести к заметному увеличению туристического потока и сделать поездки более удобными. Президент России Владимир Путин также заявил об аналогичных действия для граждан Китая, что будет способствовать развитию бизнеса.

