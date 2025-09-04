04 сентября 2025

КГБ Белоруссии задержал поляка с секретными документами по учениям с Россией

Гражданин Польши задержан в белорусском городе Лепеле по подозрению в шпионаже, у него обнаружены секретные документы, связанные с учениями «Запад-2025». Об этом сообщает телеканал «Беларусь1» в выпуске программы «Панорама» со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Операция по задержанию прошла в Витебской области 4 сентября 2025 года. Согласно материалу, вместе с польским гражданином задержаны и граждане Белоруссии.

«В Витебской области после проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши задержаны граждане Беларуси и Польши», — говорится в репортаже. В ходе обыска у иностранца были изъяты документы с грифом «Секретно», касающиеся белорусско-российских военных учений «Запад-2025».

В сюжете «Беларусь1» показали фрагменты изъятых материалов, а также кадры работы сотрудников КГБ на месте происшествия. По предварительной информации, оперативники действовали на основании данных контрразведки о возможной утечке информации по стратегическим маневрам. Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал о решении скорректировать параметры учений «Запад-2025» и перенести основные эпизоды вглубь страны, вдали от западных границ.

На данный момент официальные комментарии от польской стороны отсутствуют. Подробности уголовного дела и дальнейшая судьба задержанных не разглашаются. Сведения о целях передачи секретных сведений и круге причастных лиц уточняются.

