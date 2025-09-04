Трамп после беседы с лидерами ЕС опубликовал фото с Путиным

Президент США Дональд Трамп после разговора с европейскими лидерами разместил совместную фотографию с лидером России Владимиром Путиным. Фотография опубликована в соцсети Truth Social.
«Ударная группа из бомбардировщика B-2 и истребители F-35 поприветствовала Владимира Путина по его прибытию на саммит. Военная база Элмендорф-Ричардсон на Аляске, 15 августа 2025 года», — следует из подписи фотографии в соцсети Truth Social.
На опубликованных кадрах в соцсети Трамп и Путин наблюдают пролет B-2 и F-35 во время саммита на Аляске. Свой пост президент США никак не комментирует.
В четверг состоялось заседание так называемой «коалицией желающих», которое прошло в гибридном формате под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. В мероприятии принял участие и Владимир Зеленский, а президент США подключился к встрече посредством видеосвязи.
Ранее состоялся телефонный разговор между Трампом и главами государств ЕС, включая канцлера Германии Фридриха Мерца. Несмотря на призывы европейских лидеров, Трамп отказался вводить новые санкции против России. Американский лидер в ходе беседы также выразил недовольство позицией ЕС по отношению к закупкам российской нефти.
