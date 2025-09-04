Аналитики массово прогнозируют снижение ставки ЦБ до 16% уже в сентябре

Банк России на ближайшем заседании 12 сентября может вновь снизить ключевую ставку до 16% годовых. Так считают большинство опрошенных аналитиков и представителей бизнеса.
«Большинство — 12 из 23 респондентов — ждут уменьшения на 2 п. п. до 16%. Трое из них сомневаются в решении и ожидают, что она может снизиться как до 16, так и до 17%», — сообщают «Ведомости». Остальные склоняются к более осторожному снижению — до 17%.
В июле 2025 года Банк России уже понижал ключевую ставку с 20% до 18% на фоне снижения инфляции и ослабления потребительского спроса. Аналитики ранее прогнозировали, что на сентябрьском заседании регулятор рассмотрит варианты снижения ставки на 100 или 200 базисных пунктов, а к концу года она может достичь 14–16%. Решение по ставке будет принято 12 сентября на заседании совета директоров Центробанка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.