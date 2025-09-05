Раскрыто содержание письма Путина Ким Чен Ыну

Отношения между Москвой и Пхеньяном выдержали испытание временем. Об этом написал президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В письме российский лидер поздравил Ким Чен Ына с 77-й годовщиной основания КНДР, которая отмечается 9 сентября.
«77 лет назад наша страна была первой, кто признал новое корейское государство. С тех пор отношения Москвы и Пхеньяна с честью прошли проверку временем», — приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова из поздравительной телеграммы Путина. По словам российского президента, именно СССР первым признал новое корейское государство в 1945 году, и с того момента отношения двух стран укрепляются на протяжении десятилетий.
В письме также упоминается о героическом участии корейских подразделений в освобождении Курской области во время Второй мировой войны. Это событие российский лидер назвал символом дружбы и взаимной поддержки между народами России и Кореи.
Путин выразил уверенность, что Россия и КНДР продолжат укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство, что отвечает интересам обеих стран и способствует стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии. Дополнительно агентство ЦТАК сообщает, что в обращении Путин назвал Ким Чен Ына «дорогим другом».
Ранее президент Путин посетил Китай с рабочим визитом. В КНР российский лидер провел ряд переговоров. Среди его собеседников был и лидер КНДР. Переговоры длились около двух с половиной часов, из которых час Путин и Ким Чен Ын беседовали тет-а-тет без присутствия делегаций.
По данным ЦТАК во время встречи северокорейский лидер заверил главу РФ, что КНДР продолжит поддерживать Москву в защите своего суверенитета, поскольку считает это своим братским долгом. Путин же пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Москву. Точные сроки визита еще не определены.
