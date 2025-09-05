BBC: в лиссабонской трагедии не пострадали туристы из России

Туристы из России не пострадали в результате крушения фуникулера, произошедшего накануне в Лиссабоне (Португалия). Это следует из материала BBC.
«По данным полиции, среди погибших предположительно есть граждане Португалии, Южной Кореи, Швейцарии, Канады, Германии и Украины», — сообщает телеканал со ссылкой на данные полиции и местных властей. О гражданах из России в материале не говорится.
В Лиссабоне 3 сентября сошел с рельсов фуникулер «Глория», пользующийся большой популярностью у туристов. По последней информации, в результате инцидента погибли не менее 16 человек, еще 20 получили различные травмы.
Фуникулер потерял управление и с большой силой врезался в одно из зданий. Среди выживших оказался трехлетний мальчик из Германии — его спасли из разрушенного вагона, однако его отец погиб на месте, а мать ребенка в числе раненых доставлена в больницу. На месте работают экстренные службы, организована горячая линия для родственников пассажиров.
Посольство РФ и Португалии ранее начали выяснять, были ли граждане России среди погибших в результате происшествия. Что известно о трагедии в Лиссабоне — в материале URA.RU.
