Глава Татарстана Минниханов оценил риски зависимости России от Китая

Глава Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал возможные риски зависимости России от Китая на фоне расширяющегося сотрудничества между странами: по его словам, если у России будет технологическое лидерство, то опасаться будет нечего. Об этом Минниханов заявил корреспонденту URA.RU на Восточном экономическом форуме.
«Все зависит от нас и того, как мы будем двигаться. Если у нас будет технологическое лидерство, которое президент страны поставил как приоритет, мы будем следовать этому курсу, тогда никаких оснований для опасений не будет. Но, тем не менее, все эти моменты нужно тщательно продумывать. Наоборот, мы можем стать достаточно развитой страной, а Китай сегодня демонстрирует высокую инновационность. Это говорит о наших технологических возможностях, и я считаю, что это, наоборот, очень позитивно», — заявил Минниханов.
Восточный экономический форум проходит на Дальнем Востоке с 3 по 6 сентября, в нем принимают участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран Ранее эксперты отмечали, что Пекин ожидает от Москвы четких гарантий союзничества на фоне потепления российских отношений с США и обсуждения совместных проектов, включая освоение Арктики. На последнем саммите ШОС лидеры обеих стран подчеркнули важность единства и сотрудничества в условиях глобальных вызовов.
