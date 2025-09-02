Назван самый главный вопрос Путину от Си Цзиньпина

Си Цзиньпин потребует от России гарантий стратегического партнерства
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Си Цзиньпин хочет услышать от России гарантии о партнерстве с Китаем
Си Цзиньпин хочет услышать от России гарантии о партнерстве с Китаем Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Китай ожидает от России однозначных гарантий стратегического партнерства на фоне потепления отношений Москвы и Вашингтона. Об этом в беседе с журналистом URA.RU Екатериной Лазаревой рассказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

«Сейчас намечается потепление российско-американских отношений. Китаю не очень нравятся эти „намеки“. Си Цзиньпину важно услышать от Владимира Путина — Россия и Китай вместе или нет», — отметил Котков в разговоре с корреспондентом агентства. По его словам, сближение Москвы и Вашингтона вызывает у Пекина опасения, что российская внешняя политика может сменить вектор, если Запад предложит интересные проекты или уступки.

Эксперт также напомнил, что в российской элите исторически сохраняется часть политиков, ориентированных на диалог с Западом. Это вызывает у Китая опасения: Пекин боится оказаться в изоляции, если Москва примет выгодные предложения США. В пример Котков привел обсуждение российско-американских инициатив по освоению Арктики, которые вызывают тревогу у китайского руководства. По его оценке, Пекин рассчитывает на однозначную позицию России по вопросу стратегического союза.

Накануне в Тяньцзине завершился саммит ШОС. В ходе него лидеры стран подчеркнули важность единства и сотрудничества на фоне растущих рисков в Азиатско-Тихоокеанском регионе и торговых войн, инициированных США. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке коллективной безопасности и экономического развития в рамках ШОС, а Си Цзиньпин призвал к солидарности и укреплению партнерства. Ранее Китай поддержал развитие диалога между Россией и США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китай ожидает от России однозначных гарантий стратегического партнерства на фоне потепления отношений Москвы и Вашингтона. Об этом в беседе с журналистом URA.RU Екатериной Лазаревой рассказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков. «Сейчас намечается потепление российско-американских отношений. Китаю не очень нравятся эти „намеки“. Си Цзиньпину важно услышать от Владимира Путина — Россия и Китай вместе или нет», — отметил Котков в разговоре с корреспондентом агентства. По его словам, сближение Москвы и Вашингтона вызывает у Пекина опасения, что российская внешняя политика может сменить вектор, если Запад предложит интересные проекты или уступки. Эксперт также напомнил, что в российской элите исторически сохраняется часть политиков, ориентированных на диалог с Западом. Это вызывает у Китая опасения: Пекин боится оказаться в изоляции, если Москва примет выгодные предложения США. В пример Котков привел обсуждение российско-американских инициатив по освоению Арктики, которые вызывают тревогу у китайского руководства. По его оценке, Пекин рассчитывает на однозначную позицию России по вопросу стратегического союза. Накануне в Тяньцзине завершился саммит ШОС. В ходе него лидеры стран подчеркнули важность единства и сотрудничества на фоне растущих рисков в Азиатско-Тихоокеанском регионе и торговых войн, инициированных США. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке коллективной безопасности и экономического развития в рамках ШОС, а Си Цзиньпин призвал к солидарности и укреплению партнерства. Ранее Китай поддержал развитие диалога между Россией и США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...