Назван самый главный вопрос Путину от Си Цзиньпина

Китай ожидает от России однозначных гарантий стратегического партнерства на фоне потепления отношений Москвы и Вашингтона. Об этом в беседе с журналистом URA.RU Екатериной Лазаревой рассказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.
«Сейчас намечается потепление российско-американских отношений. Китаю не очень нравятся эти „намеки“. Си Цзиньпину важно услышать от Владимира Путина — Россия и Китай вместе или нет», — отметил Котков в разговоре с корреспондентом агентства. По его словам, сближение Москвы и Вашингтона вызывает у Пекина опасения, что российская внешняя политика может сменить вектор, если Запад предложит интересные проекты или уступки.
Эксперт также напомнил, что в российской элите исторически сохраняется часть политиков, ориентированных на диалог с Западом. Это вызывает у Китая опасения: Пекин боится оказаться в изоляции, если Москва примет выгодные предложения США. В пример Котков привел обсуждение российско-американских инициатив по освоению Арктики, которые вызывают тревогу у китайского руководства. По его оценке, Пекин рассчитывает на однозначную позицию России по вопросу стратегического союза.
Накануне в Тяньцзине завершился саммит ШОС. В ходе него лидеры стран подчеркнули важность единства и сотрудничества на фоне растущих рисков в Азиатско-Тихоокеанском регионе и торговых войн, инициированных США. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке коллективной безопасности и экономического развития в рамках ШОС, а Си Цзиньпин призвал к солидарности и укреплению партнерства. Ранее Китай поддержал развитие диалога между Россией и США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.