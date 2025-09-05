Хозяев ротвейлера, набросившегося на мать с сыном в Екатеринбурге, наказали крупным штрафом

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор хозяевам ротвейлера, напавшего на мать с ребенком. Их обязали выплатить почти полмиллиона рублей Надежде Поляковой, которой пришлось закрыть своим телом своего сына от собаки, рассказали URA.RU в пресс-службе инстанции.
«В пользу матери взыскано 16425 рублей на расходы на лечение, а также компенсация морального вреда в 200 тысяч рублей. В пользу несовершеннолетнего также взыскано 200 тысяч рублей», — пояснили в инстанции. Изначально Полякова требовала 735 тысяч рублей.
ЧП произошло 26 февраля на улице Медногорской. На 31-летнюю женщину и ее сына набросился соседский ротвейлер. Женщина, спасая ребенка, прикрыла его собой. Пес искусал ее. На помощь семье пришли прохожие. Спустя час им удалось отогнать собаку. После этого потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. Позже этот случай обсудили на шоу «Мужское/Женское».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!