Хозяев ротвейлера, набросившегося на мать с сыном в Екатеринбурге, наказали крупным штрафом

С хозяев ротвейлера, напавшего на екатеринбурженку и ее сына, взыскали 416 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пес искусал женщину, которая защищала сына
Пес искусал женщину, которая защищала сына Фото:

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор хозяевам ротвейлера, напавшего на мать с ребенком. Их обязали выплатить почти полмиллиона рублей Надежде Поляковой, которой пришлось закрыть своим телом своего сына от собаки, рассказали URA.RU в пресс-службе инстанции.

«В пользу матери взыскано 16425 рублей на расходы на лечение, а также компенсация морального вреда в 200 тысяч рублей. В пользу несовершеннолетнего также взыскано 200 тысяч рублей», — пояснили в инстанции. Изначально Полякова требовала 735 тысяч рублей.

ЧП произошло 26 февраля на улице Медногорской. На 31-летнюю женщину и ее сына набросился соседский ротвейлер. Женщина, спасая ребенка, прикрыла его собой. Пес искусал ее. На помощь семье пришли прохожие. Спустя час им удалось отогнать собаку. После этого потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. Позже этот случай обсудили на шоу «Мужское/Женское».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор хозяевам ротвейлера, напавшего на мать с ребенком. Их обязали выплатить почти полмиллиона рублей Надежде Поляковой, которой пришлось закрыть своим телом своего сына от собаки, рассказали URA.RU в пресс-службе инстанции. «В пользу матери взыскано 16425 рублей на расходы на лечение, а также компенсация морального вреда в 200 тысяч рублей. В пользу несовершеннолетнего также взыскано 200 тысяч рублей», — пояснили в инстанции. Изначально Полякова требовала 735 тысяч рублей. ЧП произошло 26 февраля на улице Медногорской. На 31-летнюю женщину и ее сына набросился соседский ротвейлер. Женщина, спасая ребенка, прикрыла его собой. Пес искусал ее. На помощь семье пришли прохожие. Спустя час им удалось отогнать собаку. После этого потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. Позже этот случай обсудили на шоу «Мужское/Женское».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...